Warner Bros vende The CW: il futuro dell’Arrowverse

Con la notizia che Warner Bros ha deciso di vendere The CW, molti fan si chiedono cosa significa questa mossa per il futuro dell’Arrowverse, quell’insieme di serie interconnesse dedicate agli eroi DC in onda sul canale a partire da Arrow del 2012.

WarnerMedia e ViacomCBS hanno infatti ufficialmente messo in vendita il canale televisivo CW. Il canale televisivo nato nel 2006 dalla fusione di UPS e The WB è stato per anni la sede di alcuni degli show più amati dai giovani, in particolare di tanti titoli tratti da fumetti DC, cui condivide la proprietà.

Il 2022 del canale in realtà è già stato programmato fino all’estate ed è ricco di nuove proposte DC e non solo, a partire dall’esordio della serie di Naomi. Ma alcune notizie hanno fatto pensare ad una possibile cancellazione di vari titoli dell’Arrowverse.

Ad esempio Caity Lotz, che interpreta Sarah Lance/White Canary dalla seconda stagione di Arrow ed è attualbmente nel cast regolare di Legends of Tomorrow, ha recentemente lasciato l’appartamento dove ha vissuto negli ultimi anni a Vancouver, città dove vengono girate la maggior parte delle serie dell’Arrowverse.

Secondo molti analisti finanziari, il canale The CW non ha mai generato grandi profitti fin dalla sua nascita, nonostante la grande popolarità di alcune sue serie. Appare quindi difficile che un eventuale compratore non attui una profonda rivoluzione, puntando su titoli nuovi e su un target diverso. Il futuro dell’Arrowverse appare molto nebuloso, ma difficilmente sarà ancora legato al canale televisivo.

Possibile quindi che molte serie vengano chiuse nel corso dell’anno, in particolare le veterane come The Flash o Legends of Tomorrow. Una cosa simile era successa con l’acquisizione di Fox da parte della Disney: le serie DC proposte dal canale, come Gotham e Lucifer, furono portate a chiusura definitiva (Gotham) oppure trasferite su un’altra piattaforma (Lucifer su Netflix).

Alcune delle serie più recenti e su cui si è investito di più, come la nuovissima Naomi o Superman & Lois, la cui prima stagione è stato uno dei maggiori successi di The CW, potrebbero trovare nuova casa su HBOMax, il servizio streaming del canale che ha accolto numerosi prodotti DC dopo che la piattaforma DC Universe era stata chiusa prematuramente (con l’eccezione di Stargirl che si trasferì proprio su The CW).