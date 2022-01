Naomi, Peacemaker e tutte le altre serie DC in arrivo in TV nel 2022

La DC ha diffuso un primo teaser trailer, corredato da un’intervista alla produttrice e regista Ava DuVernay (Selma – La Strada per la Libertà), della serie TV Naomi, dedicata alla giovane supereroina di colore creata da Brian Michael Bendis, David Walker e Jamal Campbell nel 2019. La serie, con Kaci Walfall nel ruolo della protagonista, è in arrivo negli States martedì 11 gennaio su CW, è solo una delle tante serie TV DC in arrivo sugli schermi televisivi quest’anno.

Sarà infatti preceduta, nella stessa serata, dall’esordio della seconda stagione di Superman & Lois, con Tyler Hoechlin nei panni di Clark Kent e Elizabeth Tulloch in quelli di sua moglie. La stagione sarà incentrata sulle difficoltà della famiglia Kent (completata dai figli Jonathan e Jordan) nel bilanciare la vita quotidiana con le attività supereroistiche.

Il giorno dopo, il 12 gennaio, sempre su CW è la volta della settima stagione di Legends of Tomorrow, il gruppo di eroi DC in viaggio per il tempo e per lo spazio con Caity Lotz nei panni di Sarah Lance, White Canary.

A seguire, torna anche Batwoman con la sua terza stagione, che vede la protagonista Ryan Wilder (Javicia Leslie) affiancata da Luke Fox, alias Batwing (Camrus Johnson) nella caccia ai perduti trofei di Batman. Tutte le serie dell’Arrowverse, ovvero il gruppo di serie trasmesse su CW, viene normalmente trasmesso in Italia sui canali Mediaset, per cui probabilmente le vedremo approdare sulla piattaforma Infinity, dal momento che i canali Mediaset Premium cessano di trasmettere su Sky dal 10 gennaio.

La prima serie al di fuori dell’Arrowverse e primo spin-off televisivo del DC Extended Universe cinematografico è Peacemaker, la serie in cui John Cena riprende il personaggio intepretato in The Suicide Squad: Missione Suicida. Scritta e diretta dallo stesso James Gunn, la serie avrà gli stessi toni grotteschi e violenti del film. Trasmessa su HBOMax, esordirà il 13 gennaio con i primi tre episodi in un’unica soluzione. Non sappiamo ancora da chi verrà presentata in Italia, anche se le nuove produzioni HBOMax sono spesso opzionate da Sky.

Più avanti nel corso dell’anno vedremo su CW anche l’ottava stagione di The Flash, con Grant Gustin nei panni del protagonista Barry Allen e Candace Patton in quelli di Iris West-Allen, e la terza di Stargirl, con protagonista Brec Bassinger. Entrambe le serie dovrebbero essere trasmesse da marzo.

Le altre serie TV DC in arrivo su HBOMax saranno invece le quarte stagioni di Titans (proposta in Italia da Netflix), con il suo ampio cast di protagonisti tra cui Brenton Thwaites come Dick Grayson/Nightwing and Mame-Anna Diop come Koriand’r/Starfire e di Doom Patrol, con Diane Guerrero (Crazy Jane) e Matt Bomer (Larry Trainor, Negative Man) che dovrebbe arrivare su Amazon Prime Video, anche se deve ancora proporre la terza stagione.

La terza stagione di Pennyworth invece, proposta in originale da HBOMAx dopo che le prime due erano state trasmesse da Epix, dovrebbe continuare ad essere proposta dal canale Starzplay (disponibile come extra su Infinity o Prime Video). La serie continua a raccontare la gioventù di Alfred Pennyworth, il maggiordomo di Batman interpretato da Jack Bannon.

Infine, una delle produzioni più attese è l’adattamento di The Sandman, con Tom Sturridge nei panni di Morpheus e Charles Dance in quelli di Roderick Burgess, che sarà proposta da Netlix nel corso dell’anno ma di cui non si ha ancora una data d’uscita.