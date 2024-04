Jujutsu Kaisen: le “ship” più popolari della serie

In effetti il rapporto conferma che Gojo è una figura di grande rilevanza all’interno della serie e non solo per la sua potenza e abilità magica. Il suo carisma e la sua personalità eccentrica hanno conquistato il cuore dei fan, contribuendo a renderlo uno dei personaggi più amati e discussi all’interno della comunità di Jujutsu Kaisen.

Questo evidente interesse per Gojo può essere attribuito alla sua complessità e al mistero che avvolge il suo passato e le sue vere intenzioni. Tuttavia, nonostante la sua predominanza, Yuji Itadori non è da meno, con la sua determinazione e il suo coraggio che lo rendono un protagonista affascinante e degno di ammirazione. La sua relazione con Gojo, sia come studente che come compagno di battaglia, rappresenta uno dei pilastri della serie, suscitando un’enorme quantità di fan-art e discussioni tra i fan.