Batman Arkham Asylum: disponibile da oggi in pre-order l’esclusiva Comic Edition

Il cofanetto, realizzato in collaborazione con Panini e in tiratura limitata, arriverà sul mercato la prossima primavera in esclusiva da GameStop.

In vista dell’arrivo di The Batman, in sala dal 3 marzo, Warner Bros. Games annuncia oggi l’apertura dei pre-order della Comic Edition di Batman Arkham Asylum realizzata per l’Italia in collaborazione con Panini Comics. Questa edizione esclusiva e in tiratura limitata di Batman Arkham Asylum, primo capitolo della saga sviluppata da Rocksteady Studios e pubblicata da Warner Bros. Interactive, conterrà l’edizione Game Of The Year del gioco per PlayStation4 insieme a un poster con un’illustrazione del fumettista Carlos D’Anda e il comic book “La strada per Arkham”, realizzati da Panini per l’occasione.

“In queste storie strutturate in brevi capitoli il lettore è chiamato a operare una scelta che gli fa vivere l’avventura in maniera estremamente interattiva, viaggiando nell’albo ogni volta in maniera diversa quasi come fosse alle prese con un vero e proprio videogioco. Ci sembrava il modo migliore per celebrare un titolo tanto apprezzato da pubblico e critica”, commenta la redazione di Panini Comics.

Nel comic book i lettori saranno infatti chiamati a scegliere quali azioni far intraprendere al protagonista nel corso della storia raccontata originariamente negli albi Batman: Arkham Origins (2014) di Adam Beechen e Batman Arkham Asylum: Road to Arkham (2009) di Alan Burnett e Carlos D’Anda, in cui vediamo un Batman alle prime armi, ancora inesperto e troppo spesso impulsivo, diverso dal personaggio maturo protagonista delle avventure attualmente pubblicate in Italia.

Batman Arkham Asylum – Comic Edition

“Siamo felici di annunciare il ritorno di questo titolo così apprezzato da pubblico e critica in un prezioso cofanetto da collezione, realizzato unicamente per l’Italia. Un prodotto esclusivo imperdibile per i fan di Batman e dell’Universo DC Comics che, in occasione dell’uscita nelle sale il prossimo 3 marzo di The Batman, vuole omaggiare uno dei personaggi più celebri e amati della storia del fumetto, protagonista di leggendarie saghe cinematografiche e di iconici videogiochi di successo”, dichiara Fabrizio Ioli, SVP, Retail & Consumer Product Italy & Spain di Warner Bros.

Batman Arkham Asylum – Comic Edition arriverà la prossima primavera in esclusiva da GameStop. È possibile preordinarlo da oggi da https://www.gamestop.it/PS4/Games/134751/batman-arkham-asylum-comic-edition

“Fin dalla sua prima pubblicazione, Batman Arkham Asylum ha ricevuto ampi consensi di critica e negli anni l’affetto degli appassionati di videogiochi e del mondo DC non è mai venuto meno. Siamo felici che Warner Bros. Games abbia scelto noi per questa Comic Edition”, conclude Claudio Iacozzilli, Merchandising Director di GameStop Italia.

La Comic Edition di Batman Arkham Asylum sarà disponibile al prezzo di €59,99. Con l’acquisto in pre-ordine si riceverà in omaggio anche il poster ufficiale del film.