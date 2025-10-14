Magic: The Gathering × Teenage Mutant Ninja Turtles: dopo Spider-Man un altro un crossover epico all’orizzonte

Il New York Comic-Con 2025 ha regalato ai fan una delle collaborazioni più spettacolari dell’anno: le iconiche Teenage Mutant Ninja Turtles approdano nel mondo di Magic: The Gathering con un set ricco di sorprese, artwork originali e meccaniche innovative.

Il mondo di Magic: The Gathering si prepara ad accogliere quattro degli eroi più amati della cultura pop: durante il panel esclusivo del New York Comic Con 2025, Wizards of the Coast e Nickelodeon hanno svelato ufficialmente Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, il nuovo set della linea Mondi Altrove che arriverà nei negozi di tutto il mondo il 6 marzo 2026.

Questa collaborazione rappresenta un traguardo significativo per entrambi i brand, unendo il gioco di carte strategiche più celebre al mondo con un franchise che attraversa generazioni di appassionati. Come dichiarato durante la presentazione, il set attinge all’intera storia mediatica delle TMNT, dalle origini dei fumetti Mirage Comics di Kevin Eastman e Peter Laird fino alle più recenti incarnazioni animate, passando per i film e la serie The Last Ronin.

La vera perla di questa espansione è indubbiamente il coinvolgimento diretto di Kevin Eastman, co-creatore originale delle Teenage Mutant Ninja Turtles. L’artista ha realizzato personalmente quattro carte star senza bordo, una per ciascuna delle tartarughe protagoniste: Leonardo, Raffaello, Donatello e Michelangelo.

Queste carte speciali presentano artwork originali completamente inediti, disegnati nello stile classico che ha reso le TMNT un fenomeno di culto negli anni ’80. Ogni carta è impreziosita da un timbro scintillante con la firma dorata di Kevin Eastman, rendendole veri e propri oggetti da collezione per i fan più accaniti. Come sottolineato dal team di sviluppo, non si tratta di una semplice reinterpretazione, ma di una lettera d’amore verso il franchise che vuole celebrarne la storia in tutte le sue sfumature.

Il set Magic: The Gathering | TMNT introduce una varietà impressionante di trattamenti speciali che accontenteranno ogni tipo di collezionista. Tra le novità più interessanti spiccano le carte pixel senza bordo, realizzate dall’artista Kirokaze, che reinterpretano le carte del mazzo Commander “Potere Tartaruga!” con un approccio nostalgico ai videogiochi degli anni ’80 e ’90.

Ogni carta pixel presenta un font ispirato ai videogame retro e illustrazioni completamente realizzate in pixel art, creando un ponte perfetto tra la cultura gaming degli anni ’80 e l’estetica moderna di Magic. Questo trattamento rappresenta una delle innovazioni più creative mai introdotte nella linea Universes Beyond.

Altrettanto spettacolari sono le carte materiale originale senza bordo, che riprendono carte storiche di Magic arricchendole con artwork provenienti da tutta la storia del franchise TMNT. Tra queste, è già stata anticipata una versione di Doubling Season con la copertina del primo numero del fumetto originale delle Teenage Mutant Ninja Turtles, una scelta che ha già mandato in estasi i collezionisti.

Magic: The Gathering | TMNT introduce diverse meccaniche di gioco inedite, tra cui il Pick-Two Draft, una modalità che promette di rivoluzionare l’esperienza di draft tradizionale. Il set include anche Turtle Team Up, una nuova esperienza cooperativa per 2-4 giocatori che permetterà di creare squadre personalizzate di Tartarughe Ninja.

Una delle chicche più divertenti del set è il Pizza Bundle esclusivo, che include sei carte storiche di Magic reinterpretate con illustrazioni a tema pizza, omaggiando la passione culinaria più famosa delle tartarughe. Questo tema si estende anche alle terre base pizza a illustrazione completa, dove l’amore delle TMNT per la pizza conquista persino le terre base del set, presentando generose porzioni di condimenti su tutte e cinque le terre base.

L’arrivo delle Tartarughe Ninja in Magic segue il clamoroso successo di Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man, lanciato il 26 settembre 2025. Il set dedicato all’Arrampicamuri ha dimostrato la forza della linea Universes Beyond, introducendo personaggi come Peter Parker, Miles Morales, Gwen Stacy e una vasta gamma di alleati e nemici dell’universo Spider-Man.

La collaborazione con Marvel era iniziata nel novembre 2024 con il Marvel Superdrop Secret Lair, che aveva introdotto carte dedicate a Capitan America, Black Panther, Iron Man, Wolverine e Tempesta. Questo approccio graduale, partendo da prodotti limitati per poi espandersi a set completi, ha permesso a Wizards of the Coast di testare la risposta del mercato prima di investire su progetti più ambiziosi.

Il successo del set di Spider-Man ha confermato l’appetito dei giocatori per i crossover con franchise esterni, aprendo la strada a collaborazioni ancora più audaci come quella con le Tartarughe Ninja.

L’annuncio del set TMNT si inserisce in una strategia editoriale più ampia di Wizards of the Coast, che dal 2025 ha reso i set Universes Beyond legali in tutti i formati Constructed di Magic, equiparandoli ai set tradizionali. Questa decisione rappresenta un cambio di paradigma significativo, che trasforma i crossover da prodotti di nicchia a elementi centrali dell’ecosistema di Magic.

Il calendario 2025-2026 di Magic include infatti diverse collaborazioni ambiziose: Final Fantasy (giugno 2025), Marvel’s Spider-Man (settembre 2025), e ora le Teenage Mutant Ninja Turtles (marzo 2026), oltre a un misterioso sesto set Universes Beyond ancora da annunciare.