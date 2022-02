Batman, Black Adam, Flash e Aquaman: la DC rilascia un teaser trailer per tutti i suoi film

La DC ha ufficialmente rilasciato un nuovissimo teaser trailer per i suoi film in uscita nel corso del 2022, che mostra nuovi filmati di The Batman, Black Adam, The Flash e Aquaman and the Lost Kingdom.

Il teaser di 60 secondi include, oltre ad una nuova scena tra Batman (Robert Pattinson) e Catwoman (Zoe Kravitz) nuove scene di Black Adam di Dwayne Johnson in azione, nuovi costumi del Velocista Scarlatto di Ezra Miller, il ritorno dell’Aquaman di Jason Momoa e il primo sguardo ufficiale alla Justice Society of America.

Nonostante vengano presentati tutti insieme, The Batman dovrebbe essere ambientato in un universo narrativo distinto dal DC Extended Universe in cui si svolgono le altre pellicole, anche se The Flash sarà un film che si svilupperà lungo il Multiverso e promette di sconvolgere il panorama dell’universo cinematografico DC.

Le scene più interessanti arrivano da Black Adam: oltre a mostrare alcuni flash delle origini dell’eroe interpretato da Dwayne Johnson, ci offre anche le prime immagini dei membri della Justice Society, con Hawkman (Aldis Hodge) che spiega le ali in tutta la sua gloria e il Dr. Fate interpretato da Pierce Brosnan a colloquio con lo stesso Black Adam.

Vediamo brevemente anche Maxine Hunkell, alias Cyclone (Quintessa Swindell) e Al Rothstein, Atom-Smasher, interpretato da Noah Centineo.

Così come il ritmo di questo teaser trailer, il calendario dei film DC è a dir poco serrato, con The Batman che arriverà nelle sale italiane molto presto, il 3 marzo. Black Adam sarà distribuito a partire dal 28 luglio, The Flash uscirà il 4 novembre mentre Aquaman and the Lost Kingdom arriverà poco prima di Natale, il 15 dicembre.

Nel frattempo il DCEU si sta espandendo anche sul piccolo schermo, con la serie Peacemaker, spin-off di The Suicide Squad: Missione Suicida, che è già in predicato di ricevere un rinnovo per una seconda stagione, e altri spin-off dei film in lavorazione, tra cui ben due legati a The Batman: uno incentrato su Pinguino, l’altro sul dipartimento di polizia di Gotham.