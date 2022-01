Black Adam: sequel e spin-off in cantiere

Intervistato da Collider, il produttore del film Black Adam e vari altri film con protagonista The Rock come Red Notice o Jumanji, Hiram Garcia, ha parlato della possibilità di espandere la storia del film in possibili sequel o spin-off.

In un certo senso anche lo stesso Black Adam potrebbe essere visto come uno spin-off di Shazam!, dal momento che il personaggio interpretato da Dwayne “The Rock” Johnson nasce come antagonista dell’eroe creato da C.C. Beck. Ma questo progetto, in lavorazione da un decina d’anni, è decisamente ambizioso e introdurrà moltissimi personaggi nell’universo cinematografico DC.

Come dice lo stesso Garcia:

Come ho detto, il nostro lavoro è essere sempre pronti a dare ciò che i fan vogliono. Ma soprattutto, c’è la gioia di raccontare questo tipo di storie. Ovviamente, quando hai a che fare con supereroi e personaggi DC come questo, c’è un percorso leggermente diverso perché tutto è connesso. Quindi abbiamo al 100% piani e visioni per una trama che ci piacerebbe fare con questo personaggio, così come stiamo pianificando come lanciare gli altri personaggi all’interno di questo universo che stiamo introducendo e continuare a raccontare storie sui personaggi che introdurremo nel film. Quindi, ovviamente, qui introduciamo molti nuovi personaggi, e molti di questi personaggi sono i preferiti dai grandi fan, quindi stiamo attualmente lavorando sugli spin-off che possiamo fare per alcuni di quei personaggi. Stiamo completando il tutto e abbiamo grandi ambizioni per questo. La priorità è sempre assicurarci di lanciare questo film nel modo giusto, ma saremo sempre pronti quando arriverà il momento di poter far partire quegli altri film e raccontare quelle storie quando i fan lo desiderano.

In casa DC si sta iniziando a proporre spin-off televisivi basati direttamente sui film cinematografici: questo mese esordisce Peacemaker su HBOMax, che riprende le vicende del personaggio interpretato da John Cena in The Suicide Squad: Missione Suicida, mentre è stato ufficializzata anche la produzione di una serie con protagonista il Pinguino interpretato da Colin Farrell che vedremo sul grande schermo a marzo, con l’uscita di The Batman. Per questo Garcia appare molto possibilista sui possibili sequel e spin-off di Black Adam: