Shazam! e Black Adam: i preparativi per il crossover

Con i primi dettagli ufficiali rivelato sul film al DC FanDome, è aumentato l’entusiasmo dei fan per il Black Adam di Dwayne Johnson e, tutti, già pensano all’incontro con Shazam!, già ben assestato nell’universo cinematografico DC.

In una recente intervista con Variety, il produttore Hiram Garcia ha parlato dei preparativi per questo sensazionale crossover: “È ancora in fase di lavorazione, ovviamente Shazam esiste nell’universo di Black Adam.

Posso solo dire che abbiamo grandi aspettative per Black Adam e tutti gli altri personaggi che andremo ad introdurre, siamo molto ambiziosi. Come si andranno ad incontrare con gli altri personaggi è ancora da definire, ma penso che i fan alla fine saranno felici di come questo avverrà”.

TUTTO SU SHAZAM! FURY OF THE GODS

Con molta cautela, il mondo cinematografico sembra piano piano tornare alla normalità e, per questo, cominciano anche le pianificazioni per le riprese dei nuovi film. A parlare dell’inizio della produzione di Shazam! Fury of the Gods (sequel del primo film dedicato a Billy Batson) la stella Zachary Levi.

“Hanno annunciato il sequel più o meno subito dopo l’anteprima del primo film. Sapevano che il film aveva un certo seguito, erano abbastanza contenti dei numeri”le parole di Levi su Dan Fogler’s 4D Xperience.

“Quindi hanno lavorato costantemente e seriamente alla sceneggiatura del sequel e penso che l’idea sia iniziare le riprese il primo trimestre del prossimo anno. Il COVID ha scombussolato un po’ tutti i piani, ma l’intento è quello di creare un’altra tabella di marcia. Dobbiamo fare in fretta, i bambini stanno crescendo velocemente”.

Giustamente, Levi sottolinea anche un fattore non trascurabile: gli attori di Shazam! sono per lo più ragazzi in fase di crescita e, interpretando adolescenti, non c’è sicuramente tempo da perdere.

Il film dovrebbe arrivare dopo il film solista di Dwayne Johnson Black Adam. Shazam! 2 vedrà anche il ritorno di Zachary Levi nei panni dell’eroe protagonista e del regista David F. Sandberg dietro la telecamera ancora una volta.

Durante un collegamento con l’ Awesome-Con Online 2020, Zachary Levi ha avuto modo di parlare, condividendo le sue speranze e le sue aspettative, dell’atteso sequel di Shazam!, apprezzata pellicola e film unico per tono (almento attualmente) nei Worlds of DC.

“La verità è che non ne so molto, stanno ancora scrivendo la sceneggiatura. Sono venuto a conoscenza di qualche dettaglio e sono super entusiasta dell’idea che mi sono fatto, ma alla fine tutto ciò che voglio e che mi aspetto è che venga un film migliore del primo” le parole di Levi.

Nel secondo capitolo, potrebbe apparire nuovamente Superman con un cameo, mentre troverà sicuramente più spazio tutta la Famiglia Marvel, coi ragazzi alle prese coi loro nuovi poteri.

Il primo film della saga è uscito nel 2019 e, con un tono sicuramente più “leggero” sulla scia di Wonder Woman, ha raccontato le origini dell’eroe inserendole in una più ampia tematica familiare. Oltre che il plauso della critica, Shazam! è stato apprezzato dagli spettatori, tanto da arrivare ad incassare 362,6 milioni di dollari in tutto il mondo.

Attualmente, la data d’uscita di Shazam! 2 è fissata per il 4 novembre 2022.

TUTTE LE INFO SU BLACK ADAM

Dopo tanta attesa, il panel del DC FanDome ha tema ci ha portato nuovi dettagli sul film dedicato a Black Adam, nonché il teaser trailer ufficiale per il film.

“Se potessi scegliere un personaggio con cui condividere lo schermo, direi Wonder Woman, ho molto rispetto per lei e credo formerebbe con Black Adam un’accoppiata perfetta” le parole di Johnson, rispondendo a una domanda “l’altra parte di questa risposta riguarda Superman.

Ho sempre pensato sia bello uno scontro con Superman, sono molto simili sul piano della forza. A fine giornata, potrebbero magari diventare amici, o forse no…Black Adam sarà comunque uno spietato custode della giustizia.

Come tutti sappiamo, Black Adam è uno dei più potenti supereroi/anti eroi, in qualunque modo si voglia definire Black Adam è uno dei più potenti dell’universo DC, ma come tutti sappiamo, i supereroi devono agire con un po ‘ più di moderazione quando si tratta di combattere i cattivi o chi si mette sulla loro strada.

Black Adam però non è un tipo moderato, ciò crea qualcosa di esplosivo quando incontra qualcuno, di pericoloso e, alla fine, molto piacevole, almeno per me”. Al panel si aggiunge poi, a sorpresa, Noah Centineo (Atom Smasher).

“Il personaggio ha qualcosa da dimostrare, specialmente in relazione alla sua eredità” le parole di Centineo su Atom Smasher. “Durante il film subisce una trasformazione, perché questa è la sua prima missione. Lo travolge in pieno. Per lui questo è il viaggio per diventare un supereroe”.

Confermati poi, nel film, altri membri della JSA come Hawkman, Doctor Fate e Cyclone, oltre appunto ad Atom Smasher. “È fantastico vedere Atom Smasher insieme a Black Adam, è una visione straordinaria. Sono così felice che tu sia con noi. Voglio ringraziarti per aver lavorato così duramente in questo che è un progetto che mi sta molto a cuore” le parole di Johnson a Centineo.

Questo il poster

Inizialmente, le riprese di Black Adam dovevano iniziare questa primavera, ma l’emergenza mondiale ha costretto Warner Bros. al rinvio. The Hollywood Reporter ha riportato come il film non entrerà in produzione prima del 2021.

Noah Centineo è entrato a far parte del cast del film di Dwayne Johnson; l’attore interpreterà Atom Smasher, un personaggio che può controllare la sua struttura molecolare con la capacità di manipolarne le dimensioni, la forza e la durata.

Atom Smasher è l’identità segreta assunta da due diversi personaggi dell’Universo DC. La prima incarnazione è apparsa sulle pagine di All-Star Squadron n. 25 del 1983, creato da Roy Thomas e disegnato da Jerry Ordway, come alter ego di Manfred Mota; la seconda incarnazione è stata creata da David S. Goyer e James Dale Robinson, con disegni di Scott Benefiel, come alter ego di Albert Rothstein, apparendo per la prima volta in JSA Secret Files n. 1 del 1999.

Queste le parole di The Rock circa la genesi del film: “Black Adam è con me da più di dieci anni. Questo vi dà un’idea di quanto io tenga a questo progetto e da quanto ci tenga Seven Bucks. Warner Bros., New Line Cinemas, DC hanno offerto un supporto incredibile in questi anni.

Jaume Collet-Serra, che ha anche diretto Johnson nel film Jungle Cruise, dirigerà il film su una sceneggiatura di Adam Sztykiel.

