Quali trailer vedremo al Super Bowl?

Se negli Stati Uniti il Super Bowl è l’evento sportivo più importante della stagione, nel resto del mondo che non segue così assiduamente il football americano l’attenzione è maggiormente rivolta a tutto il contorno, dallo show dell’intervallo fino ai vari spot e trailer cinematografici presentati durante le interruzioni pubblicitarie.

La sfida tra Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams sarà infatti la vetrina perfetta per Hollywood dove presentare alcuni dei progetti più importanti della prossima stagione, con gli spazi pubblicitari contesi da tutti gli inserzionisti e venduti a circa 7 milioni di dollari per 30 secondi.

Non abbiamo notizie ufficiali dai principali studi cinematografici, ma Deadline suggerisce che i Marvel Studios potrebbero aver pianificato il rilascio di nuovi trailer per Moon Knight o Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Entrambi i progetti hanno già pubblicato i loro primi teaser, ed entrambi usciranno entro i prossimi tre mesi, il che significa che i trailer finali sarebbero presto disponibili per il duo. Moon Knight uscirà su Disney+ il prossimo mese, ma il primo teaser dello show è stato rilasciato solo poche settimane fa.

Un’altra possibilità per l’inclusione in una pubblicità del Super Bowl sarebbe Thor: Love and Thunder, che non ha ancora ricevuto nemmeno un teaser nonostante sia in uscita quest’estate. Potrebbe però essere strana la sovrapposizione della promozione di questo film nel momento in cui si dovrebbe intensificare la campagna pubblicitaria per Doctor Strange.

I Marvel Studios e la Disney in genere hanno sempre avuto una grande presenza al Super Bowl, presentando sempre i trailer delle loro grandi uscite di fine aprile/inizio maggio, da Iron Man 3 fino ad Endgame. Anche durante la pandemia e con le sale chiuse, il gruppo si era dedicato alle uscite Disney+ con uno spot ricco di azione di 30 secondi con anticipazioni di tre diversi spettacoli: The Falcon and the Winter Soldier, WandaVision e Loki.

Dato che il costo degli spot durante il Superbowl sfiora i 300.000 dollari al secondo, probabile che anche quest’anno la Disney possa scegliere di mandare in onda uno spot che pubblicizzi più prodotti in arrivo su Disney+, quindi non solo Moon Knight ma anche She-Hulk, Obi-Wan Kenobi, Ms. Marvel, Andor e anche altri progetti che essendo in lavorazione potrebbero già avere del materiale pronto, come Secret Invasion o la terza stagione di The Mandalorian.

Ewan McGregor, protagonista di Obi-Wan Kenobi, ha già anticipato che reciterà in una pubblicità del Super Bowl 2022 per Expedia, la prima prodotta dall’azienda in oltre un decennio, e non è escluso che possa essere uno spot collegato alla serie Star Wars.

Altre star del Marvel Cinematic Universe appariranno in uno spot non collegato alle produzioni Disney: Brie Larson (Captain Marvel), Dave Bautista (Guardiani della Galassia) e Danai Gurira (Black Panther) appariranno tutti nel nuovo spot Nissan 2022 insieme alla star di Schitt’s Creek Eugene Levy.

Al di fuori dei progetti legati alla Marvel, altri film che potremmo aspettarci di vedere pubblicizzati includono Jurassic World Dominion, Minions: The Rise of Gru e Nope della Universal (proprietaria di NBC, canale che trasmette il Super Bowl), Lightyear della Disney e The Lost City e Sonic the Hedgehog 2 della Paramount. Peacock, il servizio streaming di Universal, dovrebbe proporre un nuovo trailer di Bel-Air, Netflix dovrebbe diffondere un nuovo trailer per The Adam Project, mentre Amazon sfrutterà lo spazio pubblicitario per promuovere la sua programmazione di football negli Stati Uniti.

Dwayne Johnson AKA The Rock ha pubblicato un post su Instagram per anticipare una sorpresa per la notte più importante del football. L’attore non ha detto se sarebbe apparso o meno in una pubblicità, ma ha girato qualcosa che dovrebbe debuttare il 13 febbraio. Non dovrebbe però riguardare Black Adam, il film DC di cui è protagonista.

La Warner Bros infatti non dovrebbe aver nessun trailer in programma per il Super Bowl: l’uscita di The Batman è talmente vicina che non avrebbe senso investire tanto su un solo trailer quando la promozione è così diffusa su tutti i media, mentre sia Black Adam che The Flash e Aquaman 2 sono in uscita troppo più avanti nel corso dell’anno per investire tanto in questo momento dell’anno.

Anche per quanto riguarda la Sony, spendere cifre così alte per la promozione di Morbius, rinviato da due anni e ormai una sorta di incubo dal punto di vista economico, sarebbe una mossa senza senso.