Doctor Strange: In The Multiverse of Madness – online la nuova Sinossi che anticipa dei ritorni ed un “viaggio nell’ignoto”

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il Film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“. Ricordiamo che Doctor Strange 2 In The Multiverse Of Madness sarà diretto da Sam Raimi e precedentemente fissato per il 25 Marzo 2022 arriverà il 4 Maggio 2022.

La Disney ha rilasciato una nuova Sinossi del Film che recita:

“Marvel Studios’ ‘Doctor Strange nel Multiverso della Follia’ apre le porte al Multiverso dell’MCU e si spinge ancora più oltre. Viaggiate nell’ignoto insieme a Doctor Strange che, con l’aiuto di alleati magici vecchi e nuovi, attraversa delle realtà alternative e pericolose per affrontare un misterioso nuovo avversario.”

Inoltre il comunicato stampa ha rivelato un elenco di membri del cast e della troupe, che conferma anche il ritorno di Michael Stühlbarg nel ruolo del dottor Nicodemus West. E, nonostante Raimi abbia ampiamente contribuito a riscrivere la storia, l’unico sceneggiatore accreditato è lo Showrunner di Loki: Michael Waldron

“Doctor Strange nel Multiverso della Follia vede protagonisti Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg e Rachel McAdams. Il Film è diretto da Sam Raimi e Kevin Feige è il produttore. Louis D’Esposito, Victoria Alonso, Eric Hauserman Carroll e Jamie Christopher sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è stata scritta da Michael Waldron. “Doctor Strange nel Multiverso della Follia” uscirà nelle sale americane il 6 Maggio 2022“

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – anticipazioni

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness arriverà al cinema italiani il 4 Maggio 2022.

Nel cast tornano Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), insieme alle new entry Xochitl Gomez (America Chavez) e Adam Hugill (Rintrah).

Recupera Doctor Strange in Blu-Ray.