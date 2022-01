Doctor Strange: In The Multiverse of Madness – Sam Raimi aggiorna sullo stato dei lavori sul Film

Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il Film Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“. Ricordiamo che Doctor Strange 2 In The Multiverse Of Madness sarà diretto da Sam Raimi e precedentemente fissato per il 25 Marzo 2022 arriverà il 4 Maggio 2022.

In uni’intervista con Variety che ha chiesto a Sam Raimi quale fosse lo stato del sequel di Doctor Strange, il regista ha confessato la sua incertezza dichiarando “avrei voluto conoscere la risposta a questa domanda:”, ma fornendo un piccolo aggiornamento :

“Ci stiamo lavorando ogni giorno. Credo che sia quasi finito, abbiamo recentemente ultimato un nuovo montaggio. Stiamo iniziando a mostrare il Film con dei test screening, quindi vedremo se c’è ancora qualcosa da togliere o da aggiungere. Se c’è un miglioramento che posso apportare durante questo periodo di tempo che ci separa dall’uscita, lo farò. Una cosa che ho imparato dalla Marvel è che non ci si ferma mai, nemmeno all’ultimo minuto. Sono molto di supporto, mi sostengono continuamente per far sì che il film venga fuori nella sua miglior versione possibile.”

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – anticipazioni

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Diretto da Sam Raimi, Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness arriverà al cinema italiani il 4 Maggio 2022.

Nel cast tornano Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong) e Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), insieme alle new entry Xochitl Gomez (America Chavez) e Adam Hugill (Rintrah).

Recupera Doctor Strange in Blu-Ray.