Thor: Love and Thunder – Tessa Thompson commenta l’orientamento sessuale di Valchiria

I Marvel Studios sono a lavoro su più fronti tra Film e Serie TV, compreso il quarto capitolo di Thor. Il Film è previsto per il debutto nei Cinema il 6 Luglio di quest’anno

Parlando con The Wrap, l’attrice di Thor: Love and Thunder Tessa Thompson ha discusso dell’orientamento sessuale del suo personaggio Valchiria, e di come questo sia rappresentativo nei fumetti su cui si basa l’MCU:

“Parliamo molto della rappresentazione e, ovviamente, per quanto riguarda la comunità LGBTQIA c’è ancora molto lavoro da fare. Ma se prendi in considerazione i fumetti canonici, ci sono un sacco di personaggi queer! È difficile perché io e Taika avremmo voluto andare oltre ma, nel contesto dei Film, non possiamo fare molto.”

Ha anche accennato allo stato relazionale del suo personaggio nell’MCU, affermando che le cose potrebbero “essere un po’ diverse” nel prossimo sequel di Thor rispetto ad altri progetti dell’Universo Cinematografico Marvel:

“Sfortunatamente, non viene dedicato molto tempo alle storie d’amore nei Film Marvel in generale. Penso che sarà un po’ diverso con il nuovo Film di Thor, il che è entusiasmante. E anche avere la possibilità di interpretare un personaggio che storicamente parlando non è stato scritto per una persona che assomiglia a me è emozionante.”

Le parole della Thompson arrivano circa una settimana dopo che lo scooper MyTimeToShineHello aveva affermato che la coppia tra Captain Marvel interpretata da Brie Larson e appunto la Valchiria della Thompson sarebbe apparsa in uno dei prossimi progetti dei Marvel Studios.

Thor: Love & Thunder – in breve

Thor: Love and Thunder sarà diretto ancora una volta da Taika Waititi, regista che ha già diretto Thor: Ragnarok. La sceneggiatura è firmata da lui e Jennifer Kaytin Robinson. Waititi si avvalerà della tecnologia Stagecraft, la stessa utilizzata per le riprese di The Mandalorian (di cui Waititi ha diretto un episodio).

Nel cast figureranno indubbiamente Chris Hemsworth (Thor), Tessa Thompson (Valchiria), Russel Crowe (Zeus), Jaimie Alexander (Lady Sif), lo stesso Taika Waititi (Korg), Christian Bale (Gorr, il Macellatore di Dei) e Natalie Portman (Jane Foster), che si scoprirà degna di sollevare Mjolnir e diventerà Mighty Thor. Ci saranno inoltre Star-Lord (Chris Pratt) e gli altri Guardiani della Galassia.

