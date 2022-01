Fortnite – ecco le Skin ispirate ad Hawkeye!

Mentre Hawkeye è disponibile su Disney+, anche su Fortnite arrivano Clint Barton e Kate Bishop, ovvero i protagonisti interpretati da Jeremy Renner e Hailee Steinfeild all’interno della Serie TV.

Online sono trapelate le nuove skin ispirate ai personaggi principali della Serie TV su Occhio di Falco. Questo dimostra ancora una volta che Epic Games ha trovato lo stile di animazione perfetto per le sue skin in Fortnite, e collaborando ancora una volta con la Casa delle Idee. Sembra che possano adattare perfettamente qualsiasi tipo di mezzo al gioco, poiché ora include personaggi live-action, animazioni e chissà cos’altro potrebbe essere aggiunto in futuro.

Ecco le skin del gioco:

Fortnite e Marvel – La parnership continuerà?

Come aveva annunciato al lancio della Skin su Ant-Man, Donald Mustard, creative director di Epic Games, produttrice del gioco, la collaborazione tra i due colossi durerà per parecchio tempo:

“Questo è solo l’inizio, l’inizio di tanti contenuti che abbiamo pianificato per i prossimi anni, in questa collaborazione con la Marvel. Questa non è la fine, è solo l’inizio“.

Infatti i due titani delle rispettive industrie successivamente si sono uniti per crossover a tema: Black Widow, Loki, Shang-Chi, e adesso Spider-Man: No Way Home.

La collaborazione tra il colosso fumettistico americano e il videogame era cominciata nell’Agosto del 2020, e sarebbe dovuta durare fino alla fine di Novembre 2020, ma a quanto pare non sarà così. Oltre a skin e quant’altro per Fortnite, anche la Marvel stessa aveva reagito con entusiasmo alla novità, realizzando una serie di cover variant per le uscite autunnali. Da notare che il crossover tra i due universi è canonico nel mondo di Marvel Comics, svolgendosi nel periodo della Nexus War pubblicata su Thor nel Marzo dello scorso Anno.

CURIOSITA’: In passato, la Marvel aveva collaborato con altri colossi videoludici per ampliare il suo pubblico già grande. Non è difficile pensare ai crossover degli anni ’90 con Street Fighter prima e poi con la sua casa produttrice, la Capcom, proseguito sino ad oggi con il rilascio, nel 2017, di Marvel vs Capcom Infinite. Come se non bastasse, Marvel vs Capcom 2 ha ancora una fervida fanbase e tornei ufficiali che vengono disputati.

Acquista l’Action Figure dell’ Agent Peely