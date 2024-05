Il mondo di Dragon Ball si prepara a celebrare un anniversario epico: il suo 40° compleanno. E per rendere omaggio a questa pietra miliare, Shueisha sta organizzando un evento speciale che sicuramente farà la gioia dei fan di lunga data. Il manga, creato da Akira Toriyama, riceverà un nuovo restyling dall’artista dietro Letter Bee (noto anche come Tegami Bachi), Hiroyuki Asada. L’evento prevede una mostra speciale che debutterà in Giappone alla fine di quest’autunno, con opere d’arte raffiguranti reinterpretazioni delle varie copertine dei manga di Dragon Ball, realizzate da rinomati creatori e artisti associati alle diverse pubblicazioni di Shueisha.

Negli ultimi due anni, Shueisha ha rivelato mensilmente una versione rifatta delle copertine dei manga di Dragon Ball, con la partecipazione di talentuosi artisti come Gege Akutami (creatore di Jujutsu Kaisen), Yuki Tabata (creatore di Black Clover), Sui Ishida (creatore di Tokyo Ghoul) e altri ancora. Con il volume 35, è stata svelata l’interpretazione di Hiroyuki Asada della serie. La mostra, dunque, si preannuncia come un omaggio sorprendente e creativo al mondo di Dragon Ball in occasione del suo 40° anniversario.

Dragon Ball Vol.35 ottiene un toccante “restyling” della cover

Ma le celebrazioni non si fermano qui. Mentre l’evento potrebbe essere limitato al territorio giapponese, i fan di Dragon Ball in tutto il mondo possono gioire per un’altra notizia emozionante: l’arrivo di un nuovo anime. Dragon Ball Daima è una serie completamente nuova in arrivo quest’autunno, anche se al momento della stesura di questo articolo non è stata ancora confermata una data di uscita precisa. La serie, creata con il contributo del leggendario Akira Toriyama per la storia e il design dei personaggi, promette di portare i fan in una nuova avventura mozzafiato.

A causa di una cospirazione, Goku e i suoi amici sono diventati piccoli in Daima. Per sistemare le cose, partiranno per un nuovo mondo! È una grande avventura con un’azione intensa in un mondo sconosciuto e misterioso. Dal momento che Goku deve compensare le sue piccole dimensioni, usa il suo Power Pole per combattere, qualcosa che non si vedeva da molto tempo.

Con Masako Nozawa pronta a prestare ancora una volta la sua voce a Kid Goku, Dragon Ball Daima promette di essere un’esperienza entusiasmante e coinvolgente per i fan di ogni generazione.

