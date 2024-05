Hunter x Hunter: Yoshihiro Togashi torna al lavoro sul manga!

Tutti i fan di Hunter x Hunter saranno felici di scoprire una novità importante sul manga e sul suo mangaka. Infatti Yoshihiro Togashi è pronto a tornare a lavorare sul manga.

È passato più di un anno da quando il manga ha rilasciato un aggiornamento importantissimo, ma le cose cambieranno presto. Infatti il mangaka storico e amato di Hunter x Hunter è tornato al lavoro e ora l’intero fandom della serie shonen fa il tifo per Togashi.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla sua pagina ufficiale di X (Twitter) attraverso un semplice post che riportiamo di seguito. Come si può vedere, il mangaka ha condiviso una foto del suo tavolo da disegno dove si possono chiaramente distinguere alcune bozze in fase di lavorazione. Il foglio che si vede è contrassegnato dal numero cinque, quindi sembra che Togashi sia impegnato con le tavole di un capitolo.

Inoltre, Togashi ha incluso la didascalia in questo post. Il mangaka ha scritto “Moon Healing Escalation” che è una tecnica presente in Sailor Moon che cura chiunque venga colpito dall’energia negativa del Regno Oscuro. È facile pensare che questo cenno non sia casuale, visto che fa chiaramente riferimento alla famosissima moglie di Togashi. Quest’ultimo infatti è sposato con la mangaka di Sailor Moon, che senza dubbi sta sostenendo suo marito ora che è tornato al lavoro.

Finora non ci sono informazioni ufficiali circa il potenziale ritorno di Hunter x Hunter, ma i fan sono felici di dare tempo a Togashi. Il manga è stato interrotto per diverso tempo a causa dei problemi di salute cronici del mangaka. Nel 2023, Weekly Shonen Jump ha iniziato l’anno con una serie di capitoli di Hunter x Hunter, ma è ormai passato più di un anno dall’ultima volta che Togashi ha pubblicato sulla rivista giapponese.

Le vicende ruotano attorno alle avventure di Gon Freecss, un giovane ragazzo che vuole diventare un hunter per seguire le orme del padre. Queste sono figure di particolare prestigio ma per diventarlo occorre superare un singolare e durissimo esame, durante il quale Gon incontrerà molti altri aspiranti hunter. Con alcuni di loro, in particolare con Leorio, Kurapika e Killua, stringerà un forte legame di amicizia che proseguirà anche dopo l’esame.

