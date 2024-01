Yu Yu Hakusho: Togashi svela che stava per abbandonare il manga

Yoshihiro Togashi è uno dei mangaka più famosi di sempre per aver scritto e disegnato non solo Hunter x Hunter, ma anche per Yu Yu Hakusho. A tal proposito, proprio per quanto riguarda il manga sul detective degli spettri, Netflix ha concluso il 2023 con l’adattamento live-action di Yu Yu Hakusho, che ha visto Yusuke Urameshi e i suoi alleati combattere contro Toguro e la sua squadra di villain. Anche se una seconda stagione deve ancora essere confermata, con il presente articolo vogliamo riportare che Yoshihiro Togashi ha rivelato che stava per abbandonare il manga sugli spiriti detective.

I problemi di salute di Togashi non sono un segreto da molto tempo ormai. Questi si sono evoluti negativamente durante la serializzazione di Hunter x Hunter, famoso per l’irregolarità di Togashi. Il mangaka infatti era tornato nel 2022 dopo una lunga pausa di quattro anni. Ma dopo una decina di capitoli, è stato costretto a rinunciare fino a concordare un programma di rilascio non più settimanale. Riguardo Yu Yu Hakusho, questa serie si è conclusa nel 1994, vedendo Yusuke partecipare a un “Torneo Oscuro” che si teneva nella dimensione demoniaca.

Già in questa fase del suo lavoro, Togashi soffitta di problemi di salute e questi hanno costretto il mangaka a tagliare alcune dinamiche. In un’intervista con Yoshihiro Togashi, il mangaka ha detto di aver provato “sollievo” quando la serie è giunta al termine. Il mangaka ha anche spiegato in dettaglio il dolore che ha provato durante la creazione della serie, affermando che ci sono stati due casi in cui le sue condizioni fisiche sono diventate un enorme ostacolo.

“La prima volta risale a quando stavo disegnando pagine a colori del combattimento di Yusuke contro Chu nel Torneo Oscuro, e le mie condizioni fisiche erano davvero pessime”. condivide Togashi. “La seconda volta invece, durante la fase del manga secondo la quale Yusuke stava combattendo contro Sensui“. In questa fase del lavoro, Togashi dice che non voleva più disegnare manga e aveva la nausea anche solo a sedersi per disegnare. Questo lo avevo portato a chiedere alla redazione se poteva smettere con Yu Yu Hakusho.

Al momento le condizioni del mangaka restano instabili, al punto da spingerlo a condividere con i fan il potenziale finale di Hunter x Hunter qualora non dovesse più farcela.

Fonte – Comicbook