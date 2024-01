One Piece: svelati i primi titoli degli episodi dell’arco di Egghead

One Piece darà il via a una nuova era nella serie anime in questo 2024 appena iniziato. E con il presente articolo vogliamo già riportare che i fan si potranno fare un’idea di cosa aspettarsi dall’Arco di Egghead, condividendo i primi titoli ufficiali dei prossimi episodi. One Piece ha posto fine agli eventi dell’arco di Wano quest’anno.

Gli episodi finali andati in onda a dicembre hanno visto i Cappelli di Paglia lasciare definitivamente il paese isolato per riprendere il loro viaggio. E ora tutti i fan sanno che l’anime, pronto a tornare a gennaio, presenterà ufficialmente la Saga Finale del manga originale di Eiichiro Oda.

L’arco di Egghead di One Piece inizierà ufficialmente il 7 gennaio, e recentemente abbiamo anche riportato un’anticipazione dell’episodio 1089, che anticipa l’inizio dell’arco.

Ora abbiamo modo di riportare i titoli dei prossimi due episodi dell’anime. L’episodio 1090 sarà intitolato “Una nuova isola! L’isola del futuro Egghead” e sarà disponibile su Crunchyroll il 14 gennaio. Invece riguardo l’episodio 1091, sarà intitolato “Piena di Futuro! Avventura nella Terra della Scienza” e debutterà il 21 gennaio. Tuttavia, ci teniamo a specificare che questi titoli devono ancora essere confermati.

Il nuovo arco di One Piece sarà presentato in anteprima il 7 gennaio con l’episodio 1089 dell’anime. L’anime di Toei sarà caratterizzato da una nuova opening interpretata da Hiroshi Kitadani, lo stesso cantante della primissima sigla di apertura, “We Are!”. Ci sarà anche una nuova ending intitolata “Dear Sunrise”, interpretata da Maki Otsuki, che ha cantato a sua volta la primissima ending dell’anime.

Ci saranno anche nuovi doppiatore che daranno la loro voce a nuovi personaggi. Tra questi ricordiamo Yohei Tadano che doppierà Vegapunk, Shuhei Sakaguchi nei panni di Shaka, Aya Hirano darà la sua voce Lilith, Ryoko Shiraishi sarà Edison. Tokuyoshi Kawashima doppierà Pitagora, Kaede Hondo interpreterà Atlas e Mutsumi Tamura sarà nei panni di York.

L’episodio 1089 di One Piece si intitolerà “Verso un nuovo capitolo! Le strade di Rufy e Sabo” e i fan vedranno Rufy tornare a inseguire il suo sogno, ossia diventare il Re dei pirati e altro ancora. Insieme ai suoi amici, il protagonista si propone di raggiungere quello che si trova alla fine del suo sogno.

Si rivedrà Sabo, che è a conoscenza della verità dietro l’assassinio di Re Cobra. Seguendo i propri percorsi nei mari turbolenti, vengono inghiottiti da un vortice senza precedenti, che li condurrà verso una nuova terra.

Fonte – Comicbook