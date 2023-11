One Piece: l’anime annuncia l’arco di Egghead con il primo trailer

One Piece ha annunciato ufficialmente il prossimo arco narrativo principale dell’anime con il primo trailer e poster. Stiamo chiaramente parlando dell’arco di Egghead e con il presente articolo vogliamo riportare la data di debutto ufficiale del nuovo arco.

L’anime di One Piece ha ufficialmente messo la parola fine all’arco di Wano con il nuovo episodio. E questo ha visto Rufy e i Cappelli di Paglia lasciare le coste di Wano per tornare a prendere il mare. Dopo ben quattro anno anni quindi, One Piece pone fine all’arco di Wano. Ciò significa che l’anime è pronto a prepararsi a quello che verrà dopo, e infatti oggi riportiamo il primo sguardo all’arco di Egghead in arrivo nel 2024.

La fine dell’arco narrativo di Wano di One Piece ha anticipato alcuni enormi cambiamenti nel resto del mondo. Ora che Rufy è diventato un nuovo Imperatore del Mare, è diventato un bersaglio più grande ma anche un nemico molto temibile. Anche la Marina hanno iniziato a fare la sua mossa, come visto durante le ricadute il Reverie, e ora è solo questione di tempo prima di vedere tutti i diversi sviluppi. Ma prima di questo, è possibile guardare il nuovo trailer dell’arco di Egg Head in cima al presente articolo.

L’arco narrativo di Egghead inizierà ufficialmente il 7 gennaio 2024. Ciò significa che i fan vedranno le conseguenze dell’arco narrativo di Wano e l’introduzione di tutti gli eventi già descritti nel manga. Questo arco è anche il primo arco narrativo finale della serie One Piece, quindi c’è molto di cui essere entusiasti! Con le grandi rivelazioni in arrivo, il 2024 sarà un grande anno per l’anime.

Il manga ha presentato novità molto importanti ed è attualmente in corso. Oda ha dato spazio a personaggi secondari e in generale alla descrizione della situazione nel resto dei mari. Infatti con l’arco di Wano non ha mai rivelato aggiornamenti su altro se non sugli eventi legati a Kaido e alla storia di Oden. Ma ora è tempo di scoprire nuovi personaggi, nuovi luoghi e soprattutto nuovi segreti. E uno di quelli più imminenti sarà il debutto di Vegapunk sul piccolo schermo.

Fonte – Comicbook