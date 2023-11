One Piece: Oda svela uno dei dettagli più bizzarri di Vegapunk

One Piece ha sicuramente introdotto diversi personaggi nel corso della sua lunga serializzazione e molti di questi sono decisamente bizzarri. Basti pensare a come Oda abbia intecciato il mondo umano con quello animale e come l’abbia reso attendibile con i diversi poteri del Frutto del Diavolo di tipo Zoo Zoo.

Ma nell’arco narrativo corrente, Oda ha finalmente rivelato il vero aspetto dello scienziato Vegapunk .Si tratta dell’uomo più intelligente di One Piece, nonché considerato l’uomo della scienza chiaramente ispirato a Einstein. Rufy e la sua ciurma lo incontrano sull’isola di Egg Head per la prima volta, e in questa occasione hanno modo di scoprire quanto sia grande il suo cervello, letteralmente. E con il presente articolo vogliamo riportare che Eiichiro Oda, ha colto l’occasione di rivelare una caratteristica piuttosto bizzarra su Vegapunk sulla famosa rubrica SBS.

Vegapunk ha rivelato alcuni importanti segreti ai Pirati di Cappello di Paglia riguardo la natura dei Frutti del Diavolo. Questo personaggio non è solo uno scienziato al servizio della Marina e capo del gruppo scientifico speciale della Marina. Ma è anche responsabile della creazione dei Serafini e dei Pacifisti. Vegapunk ora è il bersaglio del Governo Mondiale in quanto ha iniziato a fare ricerche proibite sul “Secolo del Grande Vuoto”. Il Governo Mondiale ha deciso di mantenere segreta la verità dietro il Secolo del Vuoto, che avrà un ruolo incredibile e determinante nella saga finale di One Piece.

In occasione della pubblicazione del volume 107, Oda è tornato a rispondere alla domande dei fan sulla rubrica SBS. Un fan in questione ha colto l’occasione per chiedere come sia faccia Vegapunk a lavarsi i capelli, date le dimensioni sproporzionate della testa. Oda, che ha chiaramente una comprensione di tutti i suoi personaggi, afferma che Vegapunk immerge la sua testa in una pozza piena di pesciolini che gli lavano i capelli e la testa come se facessero lo scrub.

L’Arco dell’Isola del Futuro di One Piece si prepara a debuttare sul piccolo schermo, ora che Rufy ha sconfitto Kaido mettendo fine alla Guerra di Wano. Quando Vegapunk farà la sua apparizione nell’adattamento anime, sarà possibile scoprire ulteriori segreti che caratterizzano il manga anche nell’anime.

