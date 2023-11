One Piece: Eiichiro Oda disegna Chopper nel live-action

One Piece è uno dei più famosi manga shonen di sempre e il successo della serie ha portato Eiichiro Oda a essere considerato tra i migliori mangaka di sempre. Oda si distingue per diverse caratteristiche rispetto ai suoi colleghi e uno di questi è la fantasia che ha sempre usato per creare personaggi dal design decisamente bizzarro. La serie ha poi recentemente riscosso un altro successo incredibile.

Oltre al manga e all’anime, il 2023 rappresenta un anno da ricordare per il debutto della prima stagione del live-action su Netflix. Senza Oda però tutto questo non sarebbe successo, il quale ha annunciato anche la seconda stagione. Una delle novità di cui i fan sono consapevoli è l’arrivo di in nuovo personaggio e stiamo parlando del medico della ciurma dei Cappelli di Paglia, Tony Tony Chopper. Con il presente articolo vogliamo riportare l’idea di Eiichiro Oda di Chopper in versione live-action.

L’aggiornamento arriva in seguito alle anticipazioni di quello che ci sarà nella rubrica SBS del volume 107. In questa sezione speciale Oda risponde alle domande dei fan sul manga a volte in modo serio e altre volte in modo scherzoso. E questa volta non ha rilasciato una risposta seria. Infatti il mangaka ha risposto alla domanda su come sarà Chopper nel live-action con un design da decisamente particolare.

Oda (jokingly) draws Live Action Chopper #OnePiece pic.twitter.com/a5GInNWdnN — Artur – Library of Ohara (@newworldartur) October 30, 2023

Come si può vedere, l’illustrazione mostra Chopper assomigliare molto a un cervo. Sembra trattarsi di un cosplay visto che sta in piedi sulle zampe posteriori.

Naturalmente, il Chopper che tutti conoscono ha un aspetto diverso. A questo punto, è difficile immaginare come Netflix gestirà Chopper nel live-action, quindi bisogna continuare a seguire gli sviluppi di Netflix. E da quando ha debuttato il 31 agosto, la serie è ancora nella top 10. Questa è una prova schiacciante di quanto sia importante il lavoro svolto dallo staff, che ha cambiato completamente le sorti del live-action in generale.

La seconda stagione, con l’annuncio indiretto di Chopper, porterà in automatico all’introduzione di nuovi personaggi e quindi all’adattamento di determinati archi narrativi. In questo caso preciso, i fan potranno aspettarsi di vedere l’arco di Drum di One Piece.

Fonte – Comicbook