Il ragazzo e l’airone: ecco chi curerà il doppiaggio del film di Miyazaki

Lucky Red ha dato l’annuncio che tutti aspettavamo attraverso il primo trailer in italiano. Chi curerà il doppiaggio de Il ragazzo e l’airone, il nuovo attesissimo film di Hayao Miyazaki presentato in collaborazione tra la Festa del Cinema di Roma 2023 e Alice nella Città, sezione autonoma e parallela? Il film sarà proiettato anche a Lucca Comics and Games in una serie di giorni dedicati allo Studio Ghibli. Arriverà poi al cinema dal 1° gennaio 2024.

Arrivato nelle sale giapponesi il 14 luglio, Il ragazzo e l’airone ha conquistato il box office fin dal primo weekend con 11,3 milioni di dollari e battendo i record precedenti dello Studio Ghibli. A poco più di un mese dall’uscita, ha incassato in patria oltre 45 milioni di dollari. Il film è sbarcato a settembre negli Stati Uniti, dove aprirà il Toronto Film Festival con il titolo internazionale The Boy and the Heron.

A dieci anni dal suo ultimo lungometraggio Si alza il vento e dopo aver cresciuto generazioni di spettatori con capolavori come Nausicaä della Valle del vento, Il mio vicino Totoro, Porco rosso, La città incantata, Ponyo sulla scogliera e molti altri, Miyazaki torna con un film che ha già conquistato il cuore del pubblico e della critica che hanno avuto la fortuna di vederlo in Giappone.

Come riportato dal trailer qui sotto, Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki non sarà adattato da Gualtiero Cannarsi, ma da Roberta Bonuglia. La traduzione dal giapponese all’italiano sarà curata da Francesco Nicodemo e la direzione del doppiaggio sarà di Alessandro Rossi.

Gualtiero Cannarsi è stato al centro di numerose polemiche negli anni per aver curato il doppiaggio e l’adattamento dei film Ghibli nella loro nuova edizione in collaborazione con Lucky Red.

Leggete qui la nostra recensione in anteprima de Il ragazzo e l’airone.