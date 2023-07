How Do You Live? Il film di Miyazaki continua a incassare in Giappone

How Do You Live? Il film di Miyazaki continua a incassare in Giappone. Dopo l’incredibile successo del suo primo fine settimana nelle sale giapponesi, leggiamo su ANN che il lungometraggio animato ha venduto 529.000 biglietti per 831 milioni di yen (circa 5,87 milioni di dollari) da venerdì a domenica. Il film ha venduto un totale di 2,32 milioni di biglietti per un totale cumulativo di 3,6 miliardi di yen (circa 25,43 milioni di dollari).

La pellicola dello Studio Ghibli ha venduto 1.003 milioni di biglietti e ha incassato circa 13,2 milioni di dollari nei primi tre giorni in Giappone. Il film ha venduto 1,353 milioni di biglietti e ha incassato 2,149 miliardi di yen (circa 15,53 milioni di dollari) nel weekend lungo dal venerdì al lunedì (il 17 luglio era la festa del Marine Day in Giappone).

Nonostante il marketing per il prodotto sia stato assente a quanto pare il silenzio è stata la stessa pubblicità, vista anche la curiosità del pubblico verso la nuova opera di uno dei registi viventi più importanti degli ultimi anni. Miyazaki era preoccupato per questo dettaglio, ma alla fine il nuovo lungometraggio è un vero successo.

Il film è uscito simultaneamente anche su IMAX il 14 luglio in Giappone, guadagnando più del celebre film di Miyazaki del 2001 vincitore dell’Oscar “La Città Incantata” nei suoi primi quattro giorni, superando allo stesso tempo del 50% anche il lungometraggio uscito nel 2013 “Si Alza il Vento”. Il film ha superato 1,7 milioni di dollari da 44 schermi IMAX, che è un nuovo record di apertura nei primi tre giorni.



Non abbiamo ancora nessuna data per una pubblicazione e distribuzione in Italia, ma come spesso accade a breve dovrebbe occuparsene la Lucky Red, da sempre fedele alle opere del sensei Miyazaki. In attesa di notizie potete recarvi al cinema per recuperare ancora una volta sul grande schermo “Il Castello nel Cielo”.

