Dragon Ball: Sparking! ZERO: svelato il nuovo trailer “Maestro e Apprendista”

Dragon Ball: Sparking! Zero è il nuovo progetto videoludico ispirato a Goku e agli altri Guerrieri Z. I fan sono impazienti di scoprire nuovi dettagli sul videogioco e saranno felici di scoprire che un nuovo trailer è uscito questa settimana. Infatti Bandai Namco ha anticipato alcune modalità di gioco attraverso un trailer che si intitola “Maestro e Apprendista”, che rivela maestri e apprendisti allenarsi insieme. Ma oltre a questo, il trailer ha sorpreso i fan confermando altri 10 personaggi. Nello stile di un vero gioco di Dragon Ball, molti di questi combattenti sono versioni diverse di un solo personaggio. Ad esempio ci riferiamo a tante versioni di Goku e di Vegeta ma il nuovo trailer da spazio anche a personaggi come il Maestro Muten, Beerus e anche Whis che si è aggiunto al roster. A seguire riportiamo il trailer:

Il nuovo trailer sopra condiviso include tag team come Kid Gohan e Piccolo, con il Namecciano che ha addestrato il figlio di Goku nei primi giorni di Dragon Ball Z. Proseguendo, il trailer mostra il resto dei personaggi che si adattano anche alla dinamica mentore/apprendista. Sebbene le rivelazioni passate siano state relegate ai personaggi di Dragon Ball Super, Beerus e Whis sono la vera novità di queste aggiunte. Quindi la maggior parte di queste dovrebbe essere abbastanza familiare ai fan di lunga data di Dragon Ball.

Quindi i nuovi personaggi confermati in Dragon Ball: Sparking! sono i seguenti:

Gohan (bambino)

Gohan (Adulto)

Gohan (Futuro)

Gohan (Futuro), Super Saiyan

Tronchi (Spada)

Trunks (Spada), Super Saiyan

Videl

Beerus

Whis

Maestro Muten

Tra queste novità, Whis è il più singolare. Come ricorderanno i fan della serie Super, agli angeli come Whis non è consentito impegnarsi in un combattimento. I loro livelli di potere sono immensi, ma non riusciamo mai a vedere veramente di cosa sono capaci a causa di questa regola. Whis è stato giocabile in Dragon Ball Xenoverse 2, tuttavia, il suo moveset era poco approfondito e decisamente superficiale rispetto a quello degli altri personaggi. Pare che non sarà così in Dragon Ball: Sparking! Zero, dato che sarà in grado di aggirare questa regola facendo sembrare le abilità di Whis più coerenti a incontri di combattimento.

Fonte – Comicbook