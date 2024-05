Evangelion: Anno parla dei prossimi progetti per il franchise

Recentemente si è conclusa l’ultima serie cinematografica di Neon Genesis Evangelion, Rebuild of Evangelion, ricreando la serie e aggiungendo alcuni nuovi elementi alla storia di Shinji Ikari e NERV. Al momento della stesura di questo articolo, il regista Hideaki Anno non ha ancora confermato se tornerà a ciò che è considerato il suo capolavoro nell’anime. In una nuova intervista, ha lasciato però intendere che il mondo di NERV non è scomparso, anche se il leggendario regista potrebbe non essere più alla guida.

Hideaki Anno si è guadagnato del tempo libero, avendo lavorato a progetti animati e live-action per decenni. Più recentemente, Anno ha contribuito a continuare l’Universo Shin in Shin Kamen Rider, ma non ha progetti solidi per il futuro. In una nuova intervista con l’outlet Asahi, Anno commenta quanto sia stanco: “Ho rilasciato film per tre anni di fila e sono completamente esausto. Penso che sarò felice di dirigere per un po’. Suppongo che questo sia la fine della mia carriera nei film.

Per un po’, lavorerò su ‘Yamato’ (un progetto speciale per il 50° anniversario di ‘Space Battleship Yamato’, che produce pubblicazioni ed eventi). Penso che sia una buona idea dirigere me stesso ora. Il mio programma è stato compresso a causa della pandemia di coronavirus. A causa di questo, ero fisicamente e mentalmente esausto per il rilascio di nuovi lavori. Non sono una persona molto forte di volontà, quindi ogni volta che rilascio un lavoro, ne vengo abbattuto. Non ne rimane quasi più nulla.”

Nella stessa intervista, Anno lascia intendere l’idea che “potrebbero esserci piani” per un nuovo progetto anime di Evangelion ma non ha condiviso i dettagli di quale storia potrebbe contenere. Hideaki ha anche affermato che “qualcun altro [che lui]” potrebbe essere alla guida del progetto e ha detto che il creatore potrebbe avere un alto grado di libertà nel ritornare nel mondo di NERV.

Evangelion come franchise ha funzionato nel creare storie “cerebrali” che possono piegare la realtà e prendere le versioni originali della storia di NERV, reimmaginandole in modi completamente nuovi. Se un nuovo adattamento anime è in lavorazione, non si sa cosa potrebbe essere.