Tra le uscite Marvel targate Panini del 24 ottobre 2024 troviamo, sulle pagine della serie regolare di Spider-Man, l’esordio del serial Spectacular Spider-Men di Greg Weisman e Humberto Ramos, che vede operare insieme Peter Parker e Miles Morales.

Inoltre arriva l’edizione Red Band di Blood Hunt e facciamo la conoscenza della versione Ultimate di She-Hulk sulle pagine di Ultimates. Infine, inizia la riproposta in versione Replica Edition di due grandi cicli degli anni ‘80: Marvel Super-Heroes Secret Wars e la saga del costume nero di Amazing Spider-Man.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Marvel Panini del 24 ottobre 2024.

Le uscite Marvel Panini del 24 ottobre 2024

Amazing Spider-Man 53

Spider-Man 853

3,00 €

Contiene: Spectacular Spider-Men (2024) #1

Variant Cover Disney What If? di Donald Soffritti

L’inizio di una nuova, attesa serie! Debutta qui Spectacular SpiderMen!

Miles Morales e Peter Parker tessono di nuovo le ragnatele assieme!

Un mistero inquietante che affonda le sue radici nella Saga del clone!

La prima visita di Miles all’E.S.U. e al Coffee Bean!

Blood Hunt 1

Edizione Red Band

8,00 €

Contiene: Free Comic Book Day: Blood Hunt (2024) #1, Blood Hunt (2024) #1

Una grande novità per i fumetti Marvel: una versione senza censure e senza freni per il nuovo megaevento!

L’assalto dei vampiri agli eroi viene raccontato senza esclusione di colpi!

Pagine extra rispetto all’edizione regolare, scene splatter e una pagina finale che vi lascerà a bocca aperta! L’albo è inserito in una speciale bag che ne nasconde il contenuto.

L’arte di Pepe Larraz esplode in tavole che rimarranno impresse a lungo nella mente dei lettori!

Ultimates 3

3,00 €

Contiene: Ultimates (2024) #3

Ecco a voi Ultimate She-Hulk!

Gli Ultimates sono alla ricerca di un modo per distruggere la pedina più potente del Creatore: Hulk!

Nel frattempo, scoprono un esercito di Giganti di Giada nascosto al mondo… con Shulkie al comando!

Il nuovo Universo Ultimate esplode, nelle mani di Deniz Camp e Juan Frigeri!

Marvel Replica Edition Marvel Super Heroes Secret Wars 1

3,50 €

Contiene: Marvel Super Heroes Secret Wars #1 Facsimile Edition

L’Arcano ha radunato eroi e super criminali sul pianeta Battleword: le Guerre Segrete hanno inizio!

Spider-Man, gli Avengers, i Fantastici Quattro, gli X-Men… tutti i paladini della giustizia lottano per la salvezza dell’universo.

Un albo da collezione, con la storia presentata in italiano intervallata dai contenuti originali del 1984!

Il primo albo di una serie che presenterà l’intera saga che ha cambiato per sempre i crossover a fumetti!

Marvel Replica Edition Amazing Spider-Man 252

3,50 €

Contiene: Amazing Spider-Man #252 Facsimile Edition

L’incredibile debutto del costume nero di Spider- Man, il costume alieno che diventerà Venom!

Di ritorno dalle Guerre Segrete, Spidey ha un nuovo costume miracoloso che risponde a ogni suo comando: e se avesse una mente propria?

Un numero storico, ripresentato con tutte le pubblicità e i contenuti originali dell’epoca, ma con la storia in italiano.

Inizia la pubblicazione in formato originale della saga del costume nero!

X-Men – Kitty Pryde: l’Ombra e la Fiamma

Marvel Manga Edition

12,00 €

Contiene: X-Men – Kitty Pryde: Shadow and Flame (2005) #1/5

KITTY PRYDE ARRIVA IN GIAPPONE! Un’affascinante storia degli X-Men scritta da Akira Yoshida e disegnata dal leggendario artista Paul Smith! Kitty Pryde si reca in Giappone sulla scia di un letale mistero… Il passato torna a perseguitarla quando dei misteriosi individui tentano di rapire l’amico di sempre Lockheed e ciò la porterà in luoghi che non avrebbe mai pensato di visitare… e in cui i suoi poteri sono del tutto inutili. Ma ninja e draghi saranno l’ultima delle sue preoccupazioni: un misterioso avversario da tempo dimenticato sta per fare la sua mossa.