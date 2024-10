Lazarus: il nuovo trailer mostra una grande somiglianza a Cowboy Bebop

Lazarus è il nuovo importante progetto anime del famoso regista Shinichiro Watanabe. E il New York Comic-Con ha svelato alcune novità legate al progetto nell’evento di quest’anno. Nei primi giorni della convention, franchise come Dragon Ball, Digimon e Bleach hanno svelato grandi novità per i fan. Oltre a questi, Adult Swim ha dimostrato do avere un asso nella manica. Si tratta di Lazarus, il prossimo anime originale del blocco di programmazione di Cartoon Network, per il quale c’è più di una ragione per credere che sia il successore spirituale di Cowboy Bebop.

Adult Swim ha confermato al New York Comic-Con di quest’anno che i fan possono aspettarsi che Lazarus arrivi l’anno prossimo. La serie anime originale è stata sviluppata da Studio MAPPA ed è diretta da Shinichirō Watanabe. Il leggendario regista è noto per aver diretto Cowboy Bebop ma anche per altri lavori come Space Dandy, Terror in Resonance e Macross Plus. Nel nuovo trailer di Lazarus, visibile in cima al presente articolo, è possibile vedere come il protagonista, Axel Gilberto, abbia parecchio in comune con Spike Spiegel.

Lazarus è ambientato nell’anno 2052, dove in tutto il mondo prevale un era di pace e prosperità. Questo perché l’umanità era stata liberata dalle malattie e dal dolore grazie al neuroscienziato vincitore del premio Nobel Dr. Skinner. Quest’ultimo sviluppa un farmaco miracoloso senza apparenti effetti collaterali chiamato Hapuna, che diventa presto onnipresente ed essenziale. Tuttavia, subito dopo l’introduzione ufficiale di Hapuna, il dottor Skinner scompare. Tre anni dopo, il mondo è andato avanti e il dottor Skinner è tornato, questa volta come presagio di sventura.

Skinner annuncia che Hapuna uccide chiunque l’abbia assunto in circa 3 anni. In risposta a questa minaccia viene formata una task force speciale di 5 agenti provenienti da tutto il mondo con lo scopo di salvare l’umanità dal piano di Skinner. Questo gruppo si chiama “Lazarus”.

Oltre a Watanabe, che lavorerà come regista del prossimo anime, ci sarà anche John Wick Chad Stahelski che si occuperà delle coreografie dele scene d’azione della serie.

Fonte – Comicbook