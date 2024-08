“Lazarus”: nuovi dettagli sull’anime del regista di Cowboy Bebop

Shinichiro Watanabe, noto per opere di successo come “Cowboy Bebop” e “Samurai Champloo”, presenta la sua nuova creazione anime, “Lazarus”, prevista per il debutto su Adult Swim nel 2025. Questo annuncio, fatto durante il San Diego Comic-Con, ha suscitato grande attesa tra gli appassionati di anime. “Lazarus” promette di essere un progetto originale e avvincente, con azioni disegnate da Chad Stahelski, regista di “John Wick”, e prodotto da Sola Entertainment per il blocco Toonami di Adult Swim.

La trama di “Lazarus” si sviluppa nel 2052, un’epoca caratterizzata da pace e prosperità globale grazie a un farmaco miracoloso chiamato Hapuna, che elimina malattie e dolore. Tuttavia, la scomparsa del creatore del farmaco, Dr. Skinner, e il suo ritorno come portatore di distruzione, cambiano drasticamente lo scenario. Skinner rivela che il farmaco ha effetti collaterali mortali e che la morte si avvicina per chi lo ha assunto. Una squadra speciale chiamata “Lazarus” è incaricata di fermare Skinner e salvare l’umanità.

L’attesa per “Lazarus” è amplificata dalla collaborazione di talenti eccezionali sia dall’industria dell’anime che da quella cinematografica. La partecipazione di Chad Stahelski, con la sua esperienza in film d’azione di grande impatto come “John Wick”, promette sequenze di combattimento e una regia visiva mozzafiato che potrebbero reinventare gli standard visivi degli anime moderni.

Inoltre, la storia di “Lazarus” esplora temi di scienza, etica e sopravvivenza in un mondo futuristico che riflette le ansie contemporanee riguardo la tecnologia e la medicina. Con la narrazione posta in un futuro non troppo distante, “Lazarus” promette di essere un’opera riflessiva e coinvolgente, arricchendo il già notevole repertorio di Watanabe e posizionandosi come un punto di riferimento per gli appassionati di anime e critica sociale.

La narrazione e l’ambientazione di “Lazarus” non solo offrono intrattenimento, ma pongono anche interrogativi profondi sull’impatto della scienza sulla società. Questo anime si pone come un catalizzatore per discussioni sulle implicazioni etiche delle innovazioni biotecnologiche, esplorando come queste possano influenzare la vita umana in modi inaspettati e talvolta pericolosi.