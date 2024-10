Dragon Ball Daima: Goku torna ad utilizzare un oggetto iconico

Dragon Ball Daima è un progetto speciale per i fan in quanto non solo sigla l’atteso ritorno dei Guerrieri Z sul piccolo schermo, ma anche il ritorno di personaggi e oggetti iconici. Daima è davvero un ritorno alle origini nel franchise, e a dimostrarlo è il ritorno del famoso Power Pole di Goku. La nuova storia di questo progetto anime ha trasformato Goku e gli altri in bambini ancora una volta attraverso un nuovo desiderio espresso da Gomah con le Sfere del Drago.

Daima ha trasformato Goku e i Guerrieri Z, compresi i loro amici, in bambini dopo gli eventi di Majin Buu. E Goku si ritrova a doversi adattare al suo nuovo corpo più giovane. Sebbene mantenga chiaramente molte delle abilità per cui si era allenato durante gli eventi di Dragon Ball Z, non ha ancora il pieno controllo del suo nuovo corpo. Ciò significa che deve recuperare in un modo nuovo e divertente, e questo lo riporta al Power Pole. Il famoso bastone magico del Saiyan, però, si trova in un posto esilarantemente appropriato considerando che non è stato usato per molto, molto tempo.

Il secondo episodio di Daima inizia a presentare i prima dettagli della nuova trama. La première ha permesso ai fan di rivivere i momenti salienti della saga di Bu attraverso gli occhi del nuovo Supremo Re dei Demoni, Gomah, che alla fine ha espresso un desiderio con le Sfere del Drago per trasformare Goku e gli altri in bambini.

Mentre Goku e gli altri si preparano a dirigersi nel Regno dei Demoni per trovare Gomah e gli altri, Goku si ritrova ad avere problemi ad adattarsi al suo nuovo corpo. All’inizio ha difficoltà a volare perché il suo nuovo corpo ha bisogno di un nuovo centro di gravità, ma sta anche scoprendo che i suoi attacchi sono più difficili da valutare perché non ha lo stesso impatto o la stessa portata che aveva nella sua forma adulta. Ma questo lo ispira anche a tornare all’oggetto che aveva da bambino, il Nyoibo, o Power Pole.

Con Goku impegnato a cercare il suo Power Pole, Dragon Ball si prende gioco di se stesso per quanto poco importante sia diventato questo oggetto leggendario da quando Goku lo ha lasciato tanti anni fa. Invece di essere incastrato in cima alla Torre di Karin dove pensava di averlo lasciato, si scopre che Maestro Roshi aveva con se il Power Pole per tutto questo tempo. Ma proprio come Goku, Roshi non ha conservato il bastone magico con molta cura perché lo ha usato come stendibiancheria.

