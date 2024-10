Dragon Ball Daima: Goku e Vegeta come non li avete mai visti

Con l’attesa crescente per l’arrivo di Dragon Ball Daima, i fan sono stati trattati con un nuovo promo che mette in evidenza le iconiche trasformazioni di Goku e Vegeta. Sebbene il Principe dei Saiyan non sia più il villain che desidera distruggere la Terra, la sua rivalità con Goku rimane un elemento chiave che ha spinto entrambi i guerrieri a nuove vette. In Dragon Ball Super, questa competizione ha permesso a Goku di raggiungere l’Ultra Istinto e a Vegeta di sbloccare una potente trasformazione chiamata “Ultra Ego”. E ora, Dragon Ball Daima sembra voler continuare questa dinamica, anche se i due saranno miniaturizzati in versioni più giovani di se stessi.

Un’Anteprima di Dragon Ball Daima

Nel nuovo materiale promozionale, vediamo Goku e Vegeta, nella loro forma miniaturizzata, continuare il loro allenamento. Nonostante la loro ridotta statura, sembra che il loro potere rimanga intatto. Goku è stato visto trasformarsi ancora in Super Saiyan, suggerendo che la sua forza non è stata ridotta ai livelli della sua infanzia, come molti avevano ipotizzato. Anche se non è stato ancora confermato se lo stesso valga per Vegeta, la logica saiyan spesso fa sì che le loro capacità restino simili.

Il Ritorno di Vegeta e Goku

Nonostante i due Saiyan siano ridotti a versioni mini di se stessi, il promo lascia intendere che ciò non influenzerà i loro poteri. Goku, come visto nel trailer, può ancora trasformarsi in Super Saiyan, il che suggerisce che non siano tornati al livello di forza dell’infanzia. Vegeta, d’altro canto, è confermato come parte della serie, anche se sembra che non accompagnerà Goku nella sua missione principale. Mentre Goku viaggia con il Kai Supremo e i nuovi personaggi Glorio e Panzy per scoprire la verità dietro una cospirazione legata alle Dragon Ball, Vegeta potrebbe affrontare una sfida diversa, mantenendo viva la sua rivalità con Goku.

Il Confronto con Dragon Ball GT

Dragon Ball Daima sembra rievocare alcune dinamiche di Dragon Ball GT, in particolare la missione spaziale di Goku e i suoi alleati. Tuttavia, questa nuova serie sarà ambientata dopo la distruzione di Kid Buu e prima degli eventi di Dragon Ball Super, il che apre la porta a sviluppi inaspettati tra i due rivali. Sarà interessante vedere se emergeranno nuove rivelazioni durante questo intervallo temporale e come queste influenzeranno la dinamica tra Goku e Vegeta.

Nell’arco più recente di Dragon Ball Super, abbiamo visto Goku e Vegeta impegnati in epici scontri su diversi fronti. Goku ha affrontato Gohan, che ha mostrato la sua nuova forma “Beast”, mentre Vegeta ha messo in mostra la sua forma Ultra Ego. La saga ha anche visto il ritorno di Broly e il coinvolgimento di Piccolo. Sebbene Dragon Ball Super possa sembrare conclusa per ora, con il capitolo 103 che chiude diverse trame, i fan sanno che c’è ancora una minaccia latente: Freezer Nero, che rappresenta ancora il più grande pericolo per i nostri eroi.

Con Dragon Ball Daima all’orizzonte, i fan non vedono l’ora di scoprire come Goku e Vegeta affronteranno questa nuova avventura e se la loro rivalità li porterà a raggiungere nuove forme di potere.

Fonte Comic book