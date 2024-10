One Piece: clip ufficiale del remake dell’arco dell’isola degli Uomini-Pesce

One Piece si sta preparando per un nuovo grande progetto e i fan della serie anime stanno tenendo d’occhio gli sviluppo. La scorsa settimana, i fan hanno scoperto che l’anime di One Piece si sarebbe assentato fino ad aprile 2025. Nel frattempo, per, Toei avrebbe trasmesso il remake dell’arco dell’isola degli Uomini-Pesce e ora, è possibile dare una prima occhiata al progetto.

Come si può vedere sopra, l’anime ha rilasciato la prima anticipazione del remake dell’arco in questione e il filmato è sbalorditivo. Sono passati più di dieci anni da quando l’arco è andato in onda, ma i fan di One Piece ricordano la storia con affetto. Dopotutto, l’arco ha segnato diversi momenti importanti per la ciurma di Cappello di Paglia e questo include la loro riunione dopo la guerra di Marineford.

Dotato di immagini aggiornate e audio Dolby, questo remake di One Piece sembra già promettende. Toei Animation ha annunciato che questa “edizione speciale” è pensata per allineare l’arco dell’isola degli Uomini-Pesce agli ultimi archi dell’anime. Ciò significa che alcuni dei filtri e delle aggiunte visive della saga di Wano e dell’arco di Egghead appariranno in questo remake.

Il 27 ottobre, il primo episodio del remake dell’isola degli Uomini-Pesce andrà in onda e seguirà l’arco di One Piece come previsto. La ciurma di Cappello di Paglia si riunirà a Sabaody dopo aver trascorso un paio d’anni separati per allenarsi.

Si capisce che i fan sono ansiosi di vedere l’anime riporterà in auge l’arco dell’Isola degli uomini pesce. Non solo la trama segna la fine del salto temporale dopo Marineford, ma avvia una nuova era per la ciurma di Cappello di Paglia. La ciurma infatti è pronta a nuove avventure che ricominciano proprio dall’Isola degli Uomini-Pesce. Ricordiamo che l’arco in questione ha debuttato nel 2011, e si è protratto per tutto il 2012 prima di Punk Hazard.

One Piece ha iniziato il grande arco con l’episodio 523, mentre nel manga è iniziato con il capitolo 603. Ora la serie anime trasmetterà nei prossimi mesi il remake dell’isola degli Uomini-Pesce, e poi tornerà la serie principale, l’arco di Egghead, ad aprile 2025.

Fonte – Comicbook