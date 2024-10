Blue Lock: la scarsa animazione della seconda stagione delude i fan

Blue Lock è tornato sul piccolo schermo con la seconda stagione, ma sta incredibilmente deludendo tutti i fan. Questa dura presa di posizione è stata condivisa più e più volte da quando l’anime sportivo è tornato. La prima stagione ha entusiasmato i fan lasciandoli a bocca aperta, e si aspettavano grandi cose dalla seconda stagione. Ora, tutti gli occhi sono puntati su Blue Lock poiché la sua animazione “dolorosa” ha suscitato disappunto tra i fan. E sembra che la situazione della seconda stagione non migliori, come ha dimostrato il nuovo episodio pubblicato questa settimana.

I fan attraverso i social hanno espresso la loro opinione sull’animazione della seconda stagione, che risulta prettamente statica. Tutti infatti si chiedono come si sia verificato questo forte declino.

Purtroppo, la risposta è intuibile. Gli animatori sono oberati di lavoro e sottopagati. L’industria degli anime è dura anche nelle circostanze migliori e ora anche Blue Lock è colpito da questa crisi che ha accomuna tantissime altre serie anime.

Dopotutto, l’animazione nella prima stagione era piuttosto impressionante. Eight Bit, lo studio di animazione, ha offerto un prodotto di qualità impressionante con la première del 2022. Dal ritmo ai design dei personaggi, Blue Lock è stato un successo quando ha debuttato un paio di anni fa.

Diverse scene dell’anime sono diventate virali in questa stagione e non per le giuste ragioni. Mentre il doppiaggio è di prim’ordine, le sequenze di calcio di Blue Lock non sono semplicemente dolorose da guardare. Si vedono sequenze di giocatori che calciano la palla senza muovere il piede. Di solito, quel tipo di movimento è fondamentale quando si gioca a calcio, ma non è il caso della seconda stagione di Blue Lock.

La delusione che i fan provano per la seconda stagione di Blue Lock è comprensibile, ma è importante contestualizzare il problema. Eight Bit aveva un lungo vantaggio con la prima stagione, quindi il programma di produzione aveva tempo a disposizione. Ciò è cambiato per la seconda stagione. Eight Bit, che è uno studio piccolo, ha dovuto lavorare al film e alla seconda stagione di Blue Lock da lanciare nel 2024. La società era sovraccarica di lavoro a causa di questi progetti, e quindi il programma di produzione era duro. E se si considerano lo stress e i bassi salari per gli animatori, è ​​facile capire perché la seconda stagione della serie shonen sia caduta in basso.

La seconda stagione di Blue Lock sta attraversando un periodo difficile, ma la rimonta è possibile. Avendo debuttato solo da pochi episodi, Eight Bit potrebbe sempre ribaltare questa situazione.

Fonte – Comicbook