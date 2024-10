Dr. Stone Science Future: nuovo trailer e periodo di uscita

Dr. Stone si sta preparando a tornare per la quarta e ultima stagione dell’anime, e sarà intitolata Science Future. Finalmente la quarta stagione ha rivelato le prime anticipazioni dei nuovi episodi dopo essere stato annunciato poco dopo la conclusione della terza stagione dell’anime. Ma la vera sorpresa dell’annuncio era che la quarta stagione avrebbe siglato la fine della serie anime. Ricordiamo anche che il manga di Riichiro Inagaki e Boichi è terminato da un po’ di tempo, quindi ai fan è rimasto solo la serie anime.

Science Future è la quarta e ultima stagione dell’anime. Inizierà ad andare in onda a gennaio 2025 come parte del programma anime invernale 2025. La nuova stagione sarà trasmessa in streaming esclusivamente su Crunchyroll e gli episodi saranno divisi in tre parti prima che finisca tutto. Quindi ci saranno delle pause tra una parte e l’altra ed è probabile che la stagione finale finirà ufficialmente nel 2026. I fan possono dare un’occhiata all’ultima stagione di Dr. Stone con uno speciale trailer visibile in cima al presente articolo.

Ogni parte della serie anime finale sarà caratterizzata da 12-13 episodi e corrisponde a un programma anime stagionale. Quindi la quarta stagione di Dr. Stone sarà quella finale, ma ci saranno abbastanza episodi che adatteranno quello che resta del manga di Riichiro Inagaki e Boichi. Inizialmente è stato sorprendente scoprire che l’anime si sarebbe concluso dopo quattro stagioni, ma questa lunghezza di episodi fa presagire che ci sia spazio per tutto.

Con la fine dell’episodio 57 della terza stagione di Dr. Stone, l’anime ha mosso i primi passi nella Saga della verità sulla pietrificazione. Questa saga riprende dopo che Senku e gli altri hanno rintracciato la fonte della pietrificazione originale e quindi hanno bisogno di dirigersi negli ex Stati Uniti d’America per coltivare abbastanza mais e produrre un fluido di rianimazione che potrebbe riportare tutti sulla Terra.

Questo arco narrativo finale raccoglie gli ultimi oltre 90 capitoli del manga, poiché il viaggio di Senku e degli altri intorno al mondo introduce nuovi alleati e nemici e dà il via al desiderio di raggiungere finalmente lo spazio nonostante la tecnologia apparentemente non sia nemmeno lontanamente vicina al livello di un tempo.

