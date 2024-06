Crunchyroll svela la programmazione estiva ufficiale degli anime di quest’anno e ci sono tante serie che molti appassionati non potranno lasciarsi scappare. Infatti è tempo di guardare al futuro e scoprire quali nuovi anime arriveranno per l’estate 2024. A tal proposito il servizio di streaming ha annunciato le esclusive che saranno trasmesse in streaming nei prossimi mesi.

Le serie anime che fanno parte della primavera 2024 stanno attraversano le loro fasi finali con gli ultimi episodi e ciò significa che è tempo di prepararsi per una nuova ondata di anime che debutteranno tra poco meno di due settimane. Proprio come l’Inverno e la Primavera, ci sono alcuni titoli importanti che i fan vorranno tenere d’occhio.

Insieme a tutte le serie di ritorno che continueranno a pubblicare nuovi episodi durante l’estate come One Piece: l’arco di Egghead, la settima stagione di My Hero Academia Stagione 7, la terza di That Time I Got Reincarnated as a Slime e altro ancora, Crunchyroll ha confermato esclusive come la seconda stagione di Tower of God, di SHY e nuovi arrivi come Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian. Ma adesso riportiamo di seguito l’intero programma delle serie anime che saranno trasmesse su Crunchyroll per l’estate 2024:

26 giugno

The Strongest Magician in the Demon Lord’s Army was a Human

1 luglio

SHY – seconda stagione

The Ossan Newbie Adventurer, Trained to Death by the Most Powerful Party, Became Invincible

2 luglio

TASUKETSU -Fate of the Majority-

3 luglio

Alya Sometimes Hides Her Feelings in Russian

4 luglio

Senpai is an Otokonoko

Twilight Out of Focus

Days With My Stepsister

The Cafe Terrace and Its Goddesses – Seconda stagione

Psuedo Harem

5 luglio

Nier: Automata Ver 1.1a – Seconda Parte

Quality Assurance in Another World

6 luglio

SHOSHIMIN: Come diventare ordinari

Serie MONOGATARI: OFF & MONSTER Season

7 luglio

Tower of God – Seconda stagione

Wistoria: Wand and Sword

Narenare -Cheer For You!-

VTuber Legend: How I Went Viral After Forgetting to Turn Off My Stream

A Journey Through Another World: Raising Kids While AdventurinG

8 luglio

MAYONAKA PUNCH

9 luglio

No Longer Allowed in Another World

10 luglio

Our Last Crusade or the Rise of the New World – Seconda stagione

Love is Indivisible by Twins

12 luglio

Bye Bye, Earth

13 luglio

Makeine: Too Many Losing Heroines!

ATRI -My Dear Moments-

Why Does Nobody Remember Me in This World?

17 luglio

Sengoku Youko – Seconda Parte

7 agosto

Delico’s Nursery

Fonte – Comicbook