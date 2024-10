Le uscite targate Panini Comics del 24 ottobre 2024 risentono sicuramente della prossimità di Lucca Comics & Games, con tantissime proposte programmate proprio per uscire in contemporanea con la più importante manifestazione fumettistica d’Europa.

Come sempre Panini Comics sarà una delle case editrici che animeranno il panorama lucchese con tanti avvenimenti e un’impressionante numero di autori ospiti. La kermesse lucchese come di consueto si svolgerà si svolgerà da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre 2024, e Panini Comics sarà presente come al solito al Padiglione Panini situato presso l’Ex Cavallerizza, di fronte al Baluardo San Donato. All’interno della struttura di ben 1000 mq troveranno spazio tutte le linee editoriali Panini Marvel, Panini DC, Panini Disney, Planet Manga, Panini Comics e Panini Collectibles.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Panini Comics Italia (@panini_comics)

Ecco quindi che per questa settimana ci si limita solo ad un nuovo numero della serie di Conan il Barbaro, con la conclusione dell’incontro tra il protagonista e l’altro eroe howardiano (nonché suo antenato) Kull il Conquistatore.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics del 24 ottobre.

Le uscite Panini Comics del 24 ottobre 2024

Conan il Barbaro 6

Conan il Barbaro 24

5,00 €

Contiene: Conan the Barbarian (2023) #11/12

Si conclude L’era indomita, con il primo incontro tra Conan e Kull il Conquistatore, i due più grandi eroi sword & sorcery concepiti dallo scrittore texano R.E. Howard! Trasportato nell’epoca del suo antenato e nella leggendaria Atlantide, il Barbaro ritrova YagKosha, il sacerdote che avrebbe abitato la Torre dell’Elefante, e scopre un male antico che ha le fattezze di un nemico invincibile! Testi dello sceneggiatore di Dungeons & Dragons, disegni dell’illustratore di Ninjak!