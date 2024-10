Dragon Ball: Sparking! Zero: Gohan Black corregge molti tratti di Goku Black

Dragon Ball: Sparking! Zero, il nuovo capitolo videoludico del franchise shonen ha introdotto Gohan Black nel suo universo con un enorme sconvolgimento. Si scopre infatti che il nuovo villain ha risolto uno dei peggiori problemi di Goku Black. Sparking! Zero offre una nuova storia speciale per Gohan che immagina come le cose sarebbero potute andare se avesse continuato ad allenarsi durante gli eventi di Super fino a diventare il guerriero più forte dell’Universo 7. Ciò lo avrebbe portato a combattere il suo nemico più forte di sempre, che era una versione malvagia di se stesso dal lontano futuro.

Il videogioco vede Gohan non solo capace di gestire Freezer durante l’arco Resurrection F, ma anche di sconfiggendo Gold Freezer a piena potenza. Alla fine riconosciuto come il combattente più forte dell’Universo 7, Gohan affronta una versione malvagia di se stesso dal futuro al posto di Goku Black nella linea temporale principale. A tutti gli effetti, Gohan Black e Goku Black svolgono lo stesso tipo di ruolo nell’arco narrativo di Future Trunks. Ma c’è una differenza fondamentale tra i due che risolve uno dei grandi problemi che i fan avevano con Goku Black. E parliamo della sua voce.

Sparking! Zero sconvolge l’arco narrativo di Future Trunks con Gohan Black come cattivo principale al posto di Goku Black. È lo stesso personaggio in sostanza, poiché Zamasu ha usato le Sfere del Drago per impossessarsi del corpo di Gohan e in quella linea temporale ha spazzato via Videl e Pan invece di impossessarsi di Goku per uccidere Chichi e Goten. Non ci sono cambiamenti significativi nel ruolo del personaggio nella storia, ma scambiare Goku con Gohan è molto significativo. L’altra differenza fondamentale si nota anche nelle loro performance.

Questo cambiamento nella performance aiuta a distinguere Gohan Black dalla sua controparte canonica. Cambia l’atmosfera dell’arco narrativo, poiché includere Gohan sembra una di quelle grandi occasioni mancate di Dragon Ball Super. Dragon Ball ha anticipato l’idea che Gohan potrebbe diventare più forte di suo padre un giorno, ma invece ha scelto di studiare senza poter mai dare prova di queste parole.

