Dragon Ball: Sparking Zero nasconde un Easter egg inaspettato

Dragon Ball è tornato nel migliore dei modi per celebrare i 40 anni dal debutto del manga su Weekly Shonen Jump e lo ha fatto con un nuovo anime e un nuovo videogioco. Mentre Daima ha segnato il ritorno del franchise sul piccolo schermo, Sparking Zero rappresenta il nuovo capitolo videoludico della serie Budokai Tenkaichi. ll gioco offre un sacco di chicche per i fan e, se ascoltate attentamente, potreste cogliere un riferimento piuttosto raro agli anime.

Un easter egg si nota tramite Krillin nel menu principale di Sparking Zero. Qui c’è una serie di sezioni, tra cui una per la personalizzazione del personaggio. Esplorandola, si potrà sentire Krillin dialogare con una serie di personaggi, tra cui Launch.

“Ehi, qualcuno ha visto Launch qui?” chiede Krillin al gruppo. Ovviamente, nessuno gli risponde e Krillin va avanti. Sembra che i fan non siano gli unici ad aver perso il contatto con l’eroina. Launch era una volta una figura chiave in Dragon Ball, ma poi è semplicemente sparita.

Launch ha debuttato nella prima parte di Dragon Ball, quindi i fan che hanno iniziato la serie durante Dragon Ball Z non conoscono la sua storia. All’epoca, Launch divenne amica di Goku e Krillin dopo averla salvata dalla polizia, ma non si resero conto che la donna dai capelli blu era una minaccia. Launch aveva infatti due personalità e quando starnutiva, emergeva quella più violenta.

Quando Launch ha i capelli blu è semplicemente dolce, ma le cose cambiano quando diventa bionda. Il personaggio si trasforma in un gangster armato quando è bionda e diventa un’antagonista pericolosa. Durante il 22° e il 23° Torneo Mondiale di Arti Marziali, la Launch bionda torna utile in quanto su innamora Tenshinhan dopo averlo visto combattere.

Per gran parte di Dragon Ball, Launch ha un suo ruolo in qualche modo, e compare persino nella saga di Vegeta una volta iniziato Dragon Ball Z. Tuttavia, questa è la sua ultima apparizione. Nel manga, Launch si vede solo un’altra volta in una scena extra della saga di Freezer, e questo è tutto. L’anime ha cercato di mantenere Launch rilevante inserendola in flashback, ma niente di più di questo.

Fonte – Comicbook