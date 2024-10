Dragon Ball Daima: il Reame dei Demoni è più grande del previsto

Dragon Ball Daima ha finalmente fatto la sua attesissima première che ha introdotto nuovi personaggi ma soprattutto il Reame dei Demoni, che è molto più grande di quanto i fan potessero prevedere. Mentre il Reame dei Demoni è una parte importante sin dai primi capitoli del manga shonen di Akira Toriyama, è comunque rimasto inesplorato per molto tempo rispetto agli altri universi nel Multiverso. Ma Dragon Ball Daima sta cambiando le cose poiché il Reame dei Demoni fungerà da ambientazione principale per la nuova serie anime.

Dragon Ball Daima nel primo episodio si è concentrato sul Reame dei Demoni. Introducendo nuovi personaggi che vedono gli eventi della Saga di Majin Bu avvenuti sulla Terra, successivamente si dirigono verso il mondo dei vivi. È qui che viene rivelato quanto grande sarà in realtà questo regno, poiché non è un regno associato solo all’Universo 7. È un regno che ha effettivamente legami con l’intero multiverso, quindi si espande a un livello completamente nuovo rispetto a quanto ci si aspettasse.

Daima è il primo progetto anime che si focalizza su questo luogo e che introduce di conseguenza nuovi personaggi come Gomah e Degesu. Gomah è il nuovo Re Supremo dei Demoni dopo la morte di Darbula contro Majin Bu, e Degesu è un misterioso Kaioshin che ha legami con quello dell’Universo 7. Dopo aver visto la sconfitta di Bu, i due sono quindi ispirati a dirigersi sulla Terra per usare le loro Sfere del Drago è raggiungere i loro obiettivi.

È qui che entrano in un dispositivo che li aiuta a trasportarli nel mondo dei vivi. È chiamato “mondo esterno” dalla loro prospettiva, e Gomah e Degesu devono fornire un codice specializzato per il trasporto, che è collegato con il resto del multiverso. Poiché non è solo il mondo esterno a cui si dirigono, Gomah e Degesu devono specificare la Terra, ma la Terra nell’Universo 7. Quindi il Reame dei Demoni si estende attraverso l’intero multiverso.

Questo significa che il Reame dei Demoni si è espanso per coprire tutti gli universi, o semplicemente ha legami con ognuno di essi. Ma le domande sono ancora tante. Così come è probabile che se è così vasto, allora il Reame dei Demoni avrà demoni provenienti da molti universi diversi.

Se il Reame dei Demoni è così grande, allora Goku vivrà una grandissima avventura nella nuova serie anime. Toriyama aveva anticipato in tal senso prima della sua scomparsa, e ora sembra decisamente che questa prima vera incursione nel Reame dei Demoni varrà l’attesa.

