Tra le uscite Planet Manga del 24 ottobre 2024 troviamo, in attesa delle tante novità previste in concomitanza con Lucca Comics & Games della settimana successiva, troviamo l’atteso decimo volume di Alita Mars Chronicle, oltre al secondo volume della nuova Double Edition di Detonation Island..

Inoltre si chiude la New Edition di Bakuman, con un dodicesimo volume che contiene anche varie storie di appendice sul passato dei protagonisti, e continuano titoli come Yawara! – Ultimate Deluxe Edition e Hikaru No Go – Ultimate Deluxe Edition.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 24 ottobre 2024.

Le uscite Planet Manga del 24 ottobre 2024

Agente 008 27

5,90 €

L’istituto Nakano è ancora nelle mani dalle forze Dogura Magura! Nonostante la vittoria di Eito sulla fortissima Titia, la scuola resta piena di temibili nemici. Lo sanno bene la professoressa Lady e Nohara, che si trovano davanti il quadro più forte!

Alita Mars Chronicle 10

5,90 €

L’EPICA BATTAGLIA TRA IL PANZER KÜNST E MECHANISMO

Lo scontro tra Keun e Gyapollo giunge al suo epilogo! Chi avrà la meglio tra questi due feroci lottatori? Intanto, il panzer künst si fa strada nelle vite di Yoko ed Erika e si comincia a intravedere il loro futuro da künstler. Ma per poter andare avanti e sopravvivere a un presente sempre più insidioso, bisogna prima fare i conti con il passato…

Cestus (Seconda Serie) 11

9,90 €

LA LEGGENDA DELLA LOTTA DISPERATA

Dopo lo scontro tra Adone e Kames, scende finalmente in campo Cestus per affrontare Gideon. Il giovane pugile che lotta per la libertà si trova a dover affrontare il Possente Distruttore, e nell’arena la paura può giocare strani scherzi… Ce la farà ad avere la meglio su questo feroce avversario dall’incredibile fama? Una cosa è certa: nella lotta non conta solo la tecnica, ma anche lo spirito!

Skeleton Knight in Another World 13

7,00 €

Goemon, affiancato da Chiyome e Tsubone, deve vedersela con il cardinale Augrent, a sua volta supportato da sua eccellenza Tismo: chi vincerà questa battaglia fondamentale per gli esiti della guerra? Intanto, a Drant, Arc, Ariane e Ponta si riuniscono a Dillan per intraprendere un’importante missione diplomatica…

Show-Ha Shoten! 7

7,00 €

Chi l’avrebbe mai detto che far ridere il pubblico fosse così complicato? Alla finale del concorso che eleggerà i comici liceali più bravi del Giappone c’è chi cede alla tensione e chi invece se ne esce con dei veri colpi di genio. Ma soprattutto… perché Taiyo, che partecipa in coppia con Azemichi, sembra tanto turbato?

Yawara! – Ultimate Deluxe Edition 12

15,00 €

Le ragazze del club di Judo dell’università Mitsuba stanno per laurearsi. E cosa c’è di meglio di una bella gara a squadre per salutarsi col sorriso? Perciò Marilyn, Sayuri, Nanda e Kyon Kyon chiedono al maestro Jigoro di trovare delle sfidanti… Non sanno che il diabolico vecchietto sfrutterà l’occasione per allontanare Yawara dalla Tsurukame trouble!

Hikaru No Go – Ultimate Deluxe Edition 12

15,00 €

Quando Hikaru va a trovare il meijin in ospedale, gli chiede di giocare su Internet una partita contro Sai. Pur riluttante ad affrontare uno sconosciuto, il meijin accetta, e anzi promette a Hikaru che in caso di sconfitta lascerà il Go professionistico. È infine giunto lo scontro fra Sai e Koyo Toya: una partita straordinaria che lascerà il mondo con il fiato sospeso.

Bakuman. – New Edition 12

7,50 €

Il manga Reversi diventerà un anime? Il verdetto della redazione di Jump influenzerà per sempre il destino degli Ashirogi. E per rendere ancora più ardente il dodicesimo e ultimo volume di Bakuman., i due si troveranno al centro di uno scandalo! In appendice, degli episodi inediti sul passato dei protagonisti!

Soul Eater – Ultimate Deluxe Edition 13

13,00 €

FUORI DAL LIBRO DI EIBON

Spetta a Black★Star il compito di riportare Kid alla ragione per uscire dal Libro di Eibon sani e salvi. Intanto, in Russia, Crona mette alla prova le sue nuove capacità contro una Death Scythe…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU PRIME VIDEO

Kijin Gentosho – Demon Hunter 6

7,00 €

IL RONIN, L’ARTIGIANO E LA YOTAKA

Se si cacciano demoni, per le strade di Edo è possibile incappare in situazioni assai strane: dal regalo di un famoso artigiano che nasconde un segreto a ombre minacciose che incombono su due innamorati in una giornata di pioggia…

TRATTO DALLA OMONIMA SERIE DI LIGHT NOVEL!

My Home Hero 23

7,90 €

QUEL GIORNO, DI NUOVO

Negli ultimi sette anni, mentre Kubo e Shino erano nascosti fuori dal Giappone, Tetsuo e Kenshin non sono stati con le mani in mano. Ora è il momento di mettere in pratica il piano da loro elaborato… Consigliato a un pubblico maturo.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

D.N.Angel – Ultimate Deluxe Edition 5

15,00 €

DOPPI APPUNTAMENTI E NUOVI RIVALI!

Se Dark e Daisuke combinano un appuntamento nello stesso posto e alla stessa ora, diventa davvero difficile riuscire a mantenere il loro segreto! Tanto più se entra in gioco un nuovo avversario…

World’s Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World 7

7,00 €

PUÒ UN ESSERE UMANO SCONFIGGERE UN DEMONE?

Grazie all’aiuto di Epona, Lugh ha sconfitto il Generale dell’orda degli Orchi ed è stato nominato – suo malgrado – Holy Knight. Dovrà scoprire se il nuovo incantesimo sviluppato con Dia è sufficiente per abbattere un demone…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Detonation Island – Double Edition 2

12,90 €

LA PRIMA BATTAGLIA DI TAKASHI!

Sempre più immerso nel mondo dei Bosozoku, Takashi riuscirà a mostrare a tutti quanto vale un membro degli Zeros? E soprattutto, saprà impedire che i Gokuraku rapiscano Saeko? La nuova edizione del rombante capolavoro di Tsutomu Takahashi continua in questo secondo volume.

Bleach 11

5,20 €

La situazione è caldissima nella Soul Society! Sconfiggendo Ikkaku, Ichigo non solo ha dimostrato di essere diventato molto più forte, ma è anche entrato in possesso di un’informazione cruciale: il luogo dove è detenuta Rukia. Continua quindi la corsa contro il tempo per salvare la giovane shinigami in procinto di essere giustiziata, e stavolta il nemico che Ichigo dovrà affrontare sarà… Renji Abarai, con il quale ha ancora un conto in sospeso!

Black Butler – Il maggiordomo diabolico 3

5,20 €

Se un diavolo e un dio della morte si sfidassero in un combattimento all’ultimo sangue, chi vincerebbe? La risposta in un numero inquietante in cui ogni cosa sta per tingersi del colore delle tenebre. Stavolta il colore non è il nero, ma il rosso, come quello del sangue e degli oscuri segreti di Madame Red, che stanno per venire alla luce. Azione, dramma, suspense e un irresistibile black humour nel gothic manga diventato un vero e proprio fenomeno di massa in Giappone.

Black Butler – Il maggiordomo diabolico 29

5,20 €

Lo hanno privato del titolo di conte. Lo hanno costretto a vivere come un fuggiasco. Ma Ciel Phantomhive non si arrende, perché ne sa una più del diavolo. Ma come si fa a vincere un avversario in grado di sconfiggere la morte?

Black Butler – Il maggiordomo diabolico 30

5,20 €

Nana Reloaded Edition 15

7,00 €

Nana Osaki, impegnata con la band dei Blast in una tournée locale, prepara le carte necessarie per il suo matrimonio. Qualcuno però le recapita delle foto sconvolgenti che ritraggono Ren insieme a Reira: cosa sarà mai successo tra loro? Nel frattempo, Nana Komatsu inizia finalmente a intravedere una possibile forma di felicità. Inoltre, ritroviamo la sua piccola Satsuki! Dall’autrice di Non sono un angelo!

Nana Reloaded Edition 16

7,00 €

DAL GENIO DI AI YAZAWA, UNA DELLE OPERE PIÙ INFLUENTI DEGLI ANNI DUEMILA

Nuove rivelazioni su Nana Osaki dopo la sua misteriosa fuga dagli amici e dalla celebrità, ma anche sulle due Misato Uehara, che oltre al nome sembrano avere qualcos’altro in comune… Inoltre, un lungo racconto completo su Nobu dei Blast.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Fire Force 6

Manga Sun 117

5,20 €

MISTERI, AZIONE E COLPI DI SCENA NEL NUOVO MANGA DELL’AUTORE DI SOUL EATER

Il quartiere di Asakusa, sede della settima brigata della Fire Force, è nel caos per via delle risse provocate da ripetuti scambi di persona. C’è qualcosa di poco chiaro dietro quanto sta succedendo, ma anche chi dovrebbe indagare è intento a litigare…