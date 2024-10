Tra le uscite J-POP Manga del 23 ottobre 2024 troviamo il primo volume di Shimazaki nella terra della pace, la serie di Gouten Hamada e Takeshi Seshimo candidata ai premi Next Manga Award, Kono Manga Ga Sugoi! e Manga Taisho.

Rapito da un’organizzazione terroristica internazionale e cresciuto come un soldato-bambino, Shingo Shimazaki riesce a fuggire solo dopo la bellezza di 30 anni per far ritorno nella sua tranquilla città natale in Giappone. Ma il passato è sempre in agguato…

Tornano Emma, Norman, Ray e gli altri orfani della fattoria con il romanzo The Promised Neverland Novel 4 – La pellicola dei ricordi, vero epilogo di una delle saghe manga più lette e amate di sempre.

Si conclude con il quarto volume della serie YoRHa: Assalto a Pearl Harbor – Una Storia Di NieR: Automata, imperdibile prequel del celebre videogioco creato da Yoko Taro.

Non si fermano i festeggiamenti per i 18 anni di J-POP Manga e arrivano sugli scaffali nuovi titoli a prezzo speciale: Hanako Kun 1 tra le Greatest Hits e Ubelblatt 1 come Anime Celebration.

Continuano Akane Banashi 8, Chaos Game 2, GuruGuru – Il Girotondo della magia 2, Rent a Girlfriend 23.

Ecco direttamente dal sito della casa editrice le uscite J-POP Manga del 23 ottobre.

Le uscite J-POP Manga del 23 ottobre 2024

RISTAMPE

Oshi no Ko – My Star 1, 2, 9, 10

Tokyo Ghoul:RE 6, 15

Call of the Night 3, 6, 11

Radiant 1

Hirayasumi 5, 6

Shoadows House 1

Frieren – Oltre la fine del viaggio 12

The Climber 1, 11, 12

SuperMario MANGAMANIA

Ubelblatt 1

USCITE DIGITALI

Akane Banashi 08

Rent a Girlfriend 23

The Promised Neverland NOVEL 04

Radiant 10,11 e 12