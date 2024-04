Nier: Automata: come Neon Genesis Evangelion ha influenzato la serie

Nier: Automata nasce come videogioco action RPG sviluppato dalla giapponese PlatinumGames e pubblicato da Square Enix, che, per il successo raggiunto e per festeggiare i cinque anni dal rilascio, ha annunciato l’adattamento anime di NieR: Automata in collaborazione con Aniplex, con animazioni di A1-Pictures. Ma quando si parla di fantascienza, ci sono alcune serie impossibili da trascurare. Da Star Trek a La Guerra dei Mondi, i creatori di tutti i tempi si sono affidati alle meraviglie della fantascienza. E lo stesso vale per gli anime, dato che titoli iconici come Neon Genesis Evangelion hanno rivoluzionato il medium. Ed infatti attraverso un nuovo aggiornamento, si scopre proprio come Nier: Automata sia nato grazie a Evangelion.

La confessione arriva da Yoko Taro, l’autore di videogiochi e nello specifico della serie Nier. Ha parlato con IGN del suo processo di creazione di Neon Genesis Evangelion, e in questa occasione Taro ha ammesso che Evangelion l’ha influenzato notevolmente.

“L’opera a cui mi sono maggiormente ispirato è Neon Genesis Evangelion” dice Taro. Prosegue ringraziando per gli elogi sulla storia di Nier: Automata, ma ammette che si tratta praticamente di una semplice rivisitazione di Evangelion e per questo non ci vede molta originalità. Inoltre Taro non guarda molto i film recenti, quindi si ispira principalmente ai ricordi di opere che ha visto in passato.

Naturalmente, Evangelion e Nier: Automata presentano alcune differenze nella storia, ma in generale le loro trame generali sono piuttosto simili. Guardando Evangelion infatti, si può riconoscere come segua un gruppo di giovani piloti EVA che devono abbattere l’ego essenziale dell’umanità nel tentativo di proteggere la terra dagli angeli. Per quanto riguarda la serie di Taro, Nier: Automata sostituisce quei piloti con androidi 2B, mentre dichiarano guerra alle Macchine. Cambiano le fazioni, ma fondamentalmente entrambi i titoli riguardano la lotta dell’umanità contro l’invasione aliena.

La serie anime ispirata al videogioco Nier: Automata, si intitola Nier: Automata Ver1.1a, ed è sviluppata da Platinum Games e pubblicata da Square Enix. La serie narra le vicende di un’umanità obbligata ad abbandonare la Terra e a rifugiarsi sulla luna, in seguito all’invasione di creature provenienti da un altro mondo che sferrano un attacco improvviso utilizzando la loro arma segreta, ossia delle biomacchine. Per cercare di riconquistare il loro pianeta, gli umani organizzano una resistenza formata da androidi-soldato, ma riescono solamente a rallentare l’avanzata delle macchine. Nella speranza che annienti il nemico, nasce una nuova unità di fanteria androide, la squadra YoRHa.

Fonte – Comicbook