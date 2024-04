Luffy è pronto a far vibrare gli animi dei suoi seguaci con un nuovo episodio che segue la titanica battaglia tra lui e Rob Lucci in Gear 5. L’anime ha stuzzicato la curiosità dei fan con il promo dell’episodio 1101. Il precedente ha già fatto esplodere i record, con i fan sbalorditi dalla trasformazione di Luffy, e questo è solo l’inizio dell’epica narrazione che Egghead ci riserva. Grandi eventi sono in serbo per il futuro dell’anime, ed è tempo di prepararsi per tutto quello che ci offrirà questo arco narrativo.

In questa pausa dalla trama principale, One Piece ha offerto ai fan uno speciale episodio di riepilogo che ha introdotto alcuni dei personaggi chiave che incontreremo nell’arco narrativo di Egghead. Questo intermezzo è stato necessario per preparare il terreno per le spettacolari sequenze d’azione che verranno. Con i Seraphim che si preparano a fare il loro ingresso, mostrando la loro abilità contro l’esercito, il promo dell’episodio 1101 di One Piece ci offre un’anteprima di questa incredibile azione.

One Piece 1101: una promo spettacolare è stata diffusa

Data e Ora di Uscita dell’Episodio 1101 di One Piece: L’episodio 1101 di One Piece porta il titolo “La Forma Più Forte dell’Umanità! I Poteri dei Seraphim!” e il promo dell’episodio ci intriga con queste parole: “Luffy e Lucci continuano la loro sfida incalzante. I quattro Seraphim annientano senza pietà l’imponente esercito del CP-0. Mentre i Pirati di Cappello di Paglia rimangono sbalorditi dalla loro straordinaria forza, Vegapunk inizia a svelare loro le sue importanti scoperte sulla ricerca dei poteri del Frutto del Diavolo!” In anteprima in Giappone domenica 21 aprile (e sabato 20 aprile a livello internazionale), l’episodio 1101 di One Piece sarà disponibile in streaming su Crunchyroll e Manga Plus.

Se desideri immergerti completamente nel mondo di One Piece, puoi trovare l’intero catalogo in streaming su Crunchyroll, con opzioni audio sia in giapponese che in inglese. E se vuoi conoscere in anticipo ciò che accadrà, puoi leggere i capitoli più recenti del manga di One Piece nella libreria digitale Manga Plus di Shueisha, con i tre capitoli più recenti disponibili gratuitamente.

Fonte Comic Book