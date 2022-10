Final Fantasy XVI: Square Enix svela un nuovo trailer!

Square Enix ha iniziato di recente a trasmettere in streaming un nuovo trailer intitolato “Ambition” per il suo gioco di ruolo Final Fantasy XVI. Il video mostra in anteprima la storia del gioco, inclusi i Dominanti che hanno la capacità di invocare un potere terribile e luoghi nel regno di Valisthea. Il trailer mostra anche un po’ di gameplay ed è possibile guardarlo in cima a questo articolo.

Il gioco di ruolo d’azione per giocatore singolo verrà lanciato per PS5 e sarà un’esclusiva per console PlayStation. Nonostante un trailer iniziale in live streaming aveva mostrato una versione per PC, il sito Web non elenca una versione per PC.

La divisione Creative Business Unit III di Square Enix sta sviluppando il gioco. Naoki Yoshida sta producendo Final Fantasy XVI e Hiroshi Takai dirigerà il videogioco.

Yoshida ha dichiarato a giugno che il gioco era nella sua “parte finale di sviluppo”, con il team di sviluppo del gioco che si è concentrato sul perfezionamento del gioco. Yoshida ha precedentemente affermato che le complicazioni derivanti dalla pandemia di COVID-19 in corso hanno ritardato lo sviluppo del gioco di quasi sei mesi.

Final Fantasy è una serie di videogiochi di ruolo giapponese prodotti da Square Enix nel 2003. Il successo ottenuto da questa serie è riconosciuta in tutto il mondo e infatti alcuni capitoli sono considerati dei veri e propri capolavori.

Il nuovo capitolo è ambientato nel mondo di Valisthea, diviso tra diverse fazioni. Tra queste ci sono il Sacro Impero di Sanbreque, il Regno di Waloed, la Repubblica Dhalmekkiana, il Granducato di Rosaria e il Regno di Ferro. Al centro delle vicende c’è il protagonista Clive Rosfield. Si tratta del figlio primogenito dell’arciduca di Rosaria. Egli brama vendetta dopo tragici eventi che coinvolgono l’oscuro Eikon Ifrit. Gli altri personaggi sono Joshua Rosfield, il fratello minore di Clive, Araldo dell’Eikon Fenice, ed erede apparente di Rosaria e Jill Warrick.

Il mondo soffre di una piaga che è tenuta a bada dal Cristallo Madre. Una parte centrale della trama sono gli Eikon, mostri evocati controllati da o che si manifestano attraverso umani soprannominati Araldi.

