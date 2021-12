Romancing Saga della Square Enix diventerà un manga

Il gioco per smartphone Romancing Saga Re; Universe approderà sulla carta stampata

Il popolare gioco per smartphone Romancing Saga Re; Universe si appresta a diventare un vero e proprio manga. Ad annunciarlo è la celebre software house nipponica Square Enix attraverso il proprio profilo Twitter.

La data di uscita del manga di Romancing Saga Re; Universe

Il manga basato sul videogioco in questione approderà su Manga Up, il magazine digitale di Square Enix, il 13 dicembre 2021. La realizzazione dell’opera verrà affidata al disegnatore Kazuhiro Ugo.

Romancing Saga è un’epopea videoludica che appassiona milioni di utenti da diverso tempo. Il titolo trattato sino ad ora fu rilasciato nel 2018 e segue le vicende svoltesi nel corso del terzo capitolo.

La pubblicazione dei manga Square Enix in Italia

Oggi come oggi, ci sono alcuni manga Square Enix che sono approdati anche in Italia grazie a Panini Comics. Come, ad esempio, Kingdom Hearts 358/2:

NUOVO CAPITOLO DEL MANGA TRATTO DAL VIDEOGIOCO DI CULTO TARGATO DISNEY E SQUARE ENIX Roxas è il tredicesimo membro di una misteriosa organizzazione che, sfruttando il potere della Keyblade, intende completare il Kingdom Hearts… Possibile che in quel passato che il ragazzo non riesce a ricordare sia celato un ben diverso destino? DISPONIBILE ANCHE ALL’INTERNO DI UN ESCLUSIVO COFANETTO PER RACCOGLIERE L’INTERA MINISERIE. Stessa sorte anche per Kingdom Hearts 1: