Ubel Blatt: annunciato l’anime

Il costante crescere di popolarità degli anime fa sì che sempre più serie manga si proiettino sul grande schermo, e Uber Blatt è l’ultimo esempio di questa tendenza. La serie manga, iniziata nel lontano 2004 e conclusasi nel 2019 con la prima serie, ha conquistato un successo tale da meritare un sequel quest’anno. Ubel Blatt da tempo fa parte del pantheon dei favoriti dei fan nel mondo del manga e ora punta a diventare un idolo degli anime una volta approdato sul piccolo schermo.

L’atteso adattamento anime sarà realizzato, almeno in parte, dallo Studio Pony Canyon. Gli appassionati di anime riconosceranno Pony Canyon soprattutto per il suo lavoro su serie del calibro di Attack on Titan, Fairy Tail e Free!, poiché lo studio ha contribuito a portare alla vita questi e altri anime in collaborazione con vari studi.

Ubel Blatt Sbarca sul Piccolo Schermo L’annuncio ufficiale del prossimo anime di Ubel Blatt è stato dato dall’account social ufficiale con queste parole: “Il più oscuro e malvagio fantasy diventa un anime! Un giovane spadaccino marchiato come “la lancia del tradimento”. Dopo 20 anni, ha inizio la vendetta contro i Sette Eroi!”

Dopo la conferma dell’adattamento anime, l’autore Etorouji Shiono ha condiviso le sue riflessioni sulla grande novità: “Quando ho sentito parlare dell’idea di adattare Übel Blatt in un anime, è stato dopo la conclusione della serie, quindi la notizia mi ha sorpreso non poco. ‘Ora?’ mi chiedevo. Non riesco ancora a immaginare Köinzell e gli altri personaggi prendere vita sullo schermo, quindi non vedo l’ora di vedere come saranno rappresentati. Ma allo stesso tempo, è una sensazione strana, come se tutto questo non fosse ancora reale. Non vedo l’ora di vedere come verrà accolto il nostro lavoro!”

Si diffondono voci in tutto il regno: quando il possessore della spada nera sguaina la sua lama oscura, tutti coloro che gli si parano davanti vengono spazzati via…! Köinzell, il giovane misterioso che brandisce la spada nera, dimostra un’abilità eccezionale, ma può davvero essere responsabile delle spaventose leggende?

Inseguito dalle Lance Traditrici, quattro potenti guerrieri creduti sconfitti dai Sette Eroi, la forza del giovane spadaccino sarà messa alla prova come mai prima d’ora. Alla fine della battaglia, solo la scioccante verità sulla missione di Köinzell si staglierà sopra i corpi dei suoi nemici.

