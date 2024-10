One Piece Fan Letter mostra un lato mai visto della guerra di Marineford

One Piece Fan Letter è un nuovo speciale anime che celebra il 25° anniversario della serie televisiva che ha rivelato un lato mai visto della famosa e violenta guerra di Marineford. Il 25° anniversario di One Piece è stato commemorato con un nuovo episodio speciale incentrato si uno dei romanzi spin-off più amati. Fan Letter racconta la storia dei pirati dal punto di vista delle persone comuni nel mondo di One Piece. Questo ha mostrato che Rufy e i pirati di Cappello di Paglia hanno avuto un impatto importante, più di quanto avessero mai pianificato.

Fan Letter si svolge proprio quando Rufy e i pirati di Cappello di Paglia si riuniscono all’Arcipelago di Saobody dopo i due anni trascorsi ad allenarsi. E si scoprono le prospettive di alcuni personaggi le cui vite sono cambiate a causa di Rufy. L’esempio più grande è un gruppo di fratelli Marine che hanno effettivamente combattuto nella guerra della Supremazia. Sebbene per Rufy sia stata sicuramente un’esperienza straziante, coloro che non avevano il suo livello di potere sono rimasti intrappolati in un campo di battaglia infernale, come rivelato in questo nuovo speciale.

Diretto da Megumi Ishitani, One Piece Fan Letter adatta il materiale del romanzo spin-off One Piece Novel: Straw Hat Stories scritto da Tomohito Ohsaki. Questo romanzo mostra nuovi lati dei Cappelli di Paglia visti attraverso gli occhi di altre persone. E quelli di Rufy sono i più intriganti. Riguarda un gruppo di due fratelli nei Marine. Il fratello maggiore è goffo e ha iniziato a provare risentimento nei confronti del fratello minore che lo prende apertamente in giro perché sale la scala dei Marine molto più velocemente del più grande. Ma nonostante tutto questo, il fratello minore ha un debole per Rufy.

Durante gli eventi di Marineford, entrambi i fratelli sono rimasti quasi uccisi dai violenti scontri che hanno alla fine devastato il campo di battaglia. Intrappolati tra Mihawk e Crocodile e quasi schiacciati da una nave pirata lanciata, questi due fratelli sono fondamentalmente i Marines invisibili che hanno disseminato lo sfondo della guerra. E dal loro punto di vista, è tutto molto terrificante poiché entrambi sono riusciti a malapena a salvarsi. Ma nel vedere Rufy combattere per salvare il fratello, il fratello minore è ispirato ad aiutare i suoi.

Fonte – Comicbook