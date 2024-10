Tra le uscite DC targate Panini del 24 ottobre 2024 continua l’evento Titans: Beast World, oltre che sulle pagine della miniserie principale anche su quello del secondo Special, che racconta l’impatto degli eventi a Central City, a Star City e ad Atlantide.

Inoltre continuano le avventure di Batman imbastite da Chip Zdarsky e quelle di Wonder Woman scritte da Tom King, mentre torna Shazam in un volume che vede l’avvicendamento tra Mark Waid e Josie Campbell.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite DC Panini del 24 ottobre 2024.

Le uscite DC Panini del 24 ottobre 2024

Batman 105

6,00 €

Contiene: Batman (2016) #148/149

La conclusione della saga Prigioni oscure!

Siamo arrivati allo scontro definitivo: Batman contro Batman!

La vita di Damian e il futuro di Gotham sono a rischio, mentre i due sfidanti stanno per scoprire se sono pronti a quello che li aspetta!

E come cambierà la vita di chi resterà in piedi? Un altro emozionante episodio scritto da Chip Zdarsky!

Batman e Robin 7

DC Select 23

3,00 €

Contiene: Batman and Robin (2023) #7

Le avventure di Batman e Robin continuano con una nuova storia disegnata dal grande Simone Di Meo!

Man-Bat ha deciso di diventare il vero Pipistrello di Gotham ed è affiancato da un esercito di fanatici pronti ad aiutarlo…

Nel frattempo, Damian Wayne ha rincontrato un’amica che aveva conosciuto sull’Isola di Lazzaro e che ora si è trasferita nella sua città.

E se per il giovane Robin fosse giunto il momento di trovare l’amore?

Wonder Woman 8

Wonder Woman 55

3,00 €

Contiene: Wonder Woman (2023) #8

È tempo della resa dei conti tra Diana e il suo nuovo avversario.

Dopo aver combattuto una squadra di super criminali, Wonder Woman è stata fatta prigioniera.

Ora è faccia a faccia con chi ha tirato le fila degli eventi che l’hanno resa una fuorilegge.

Continuano le avventure di Trinity, che viaggia nel passato per cambiare il futuro!

Titans: Beast World 4

DC Crossover 39

5,00 €

Contiene: Titans: Beast World (2024) #4/5

L’imperdibile evento di Tom Taylor (Nightwing) e Ivan Reis (Detective Comics) giunge a uno snodo cruciale! Chi è davvero il Dottor Hate, e qual è il suo piano?

Amanda Waller è decisa a plasmare il mondo a sua immagine e, per portare avanti i suoi obiettivi, si affiderà a una delle menti più geniali del pianeta…

Gli esseri umani, trasformati in animali feroci dalle spore di Beast Boy, la sosterranno?

Ora che la direttrice della Task Force X ha ottenuto pieni poteri, i Titans saranno in grado di sconfiggerla?

Lanterna Verde di Geoff Johns 25

DC Best Seller

4,90 €

Contiene: Green Lantern (2005) #63/64, Green Lantern Corps (2006) #58, Green Lantern: Emerald Warriors (2010) #8, Green Lantern: Larfleeze Christmas Special (2011) #1 (I)

Lo storico evento cosmico La guerra delle Lanterne Verdi inizia qui!

Krona ha sferrato il suo attacco allo spettro emozionale, imprigionando le entità che lo governavano!

Hal Jordan dovrà lottare contro i suoi alleati e amici per riuscire a impedire che il piano del folle ex scienziato si compia!

Inoltre, una storia speciale a tema natalizio con protagonista… Larfleeze?! Cosa può volere l’avido alieno da Babbo Natale? Spoiler: tutto!

Titans: Beast World Special 2

15,00 €

Contiene: Titans: Beast World Tour – Central City (2024) #1, Titans: Beast World Tour – Atlantis (2024) #1, Titans: Beast World Tour – Star City (2024) #1

Riccardo Federici, Maria Laura Sanapo e tanti altri autori vi mostrano che succede a Central City, Atlantide e Star City durante gli eventi di Beast World!

Un componente della famiglia Flash è stato infettato dalle spore di Beast Boy…

…mentre ad Atlantide infuria una battaglia tra Aquaman e Tempest!

Freccia Verde e suo figlio Connor Hawke riusciranno a mettere da parte le divergenze e a salvare i loro concittadini?

Shazam! 2

Il Capitano Contro Black Adam

DC Collection

19,00 €

Contiene: Shazam! (2023) #7/12

L’accordo tra Billy Batson e Solomon si sta rivelando più una maledizione che una benedizione…

…e uno scontro con i dinosauri spaziali appare sempre più probabile!

Shazam! contro Black Adam: chi brandirà il tuono, e chi alla fine sarà incoronato Campione?

Inoltre, il debutto del nuovo team creativo: Josie Campbell (New Champion of Shazam!) ed Emanuela Lupacchino (World’s Finest: Teen Titans).

Aztek

DC Deluxe

31,00 €

Contiene: Aztek: The Ultimate Man (1996) #1/10

Dalla mente di Grant Morrison e Mark Millar arriva Aztek, l’eroe visionario degli anni 90!

Il campione del dio Quetzalcoatl ha una missione: impedire il ritorno del dio oscuro Tezcatlipoca.

Aztek opera a Vanity City, in Oregon, e nelle sue avventure avrà a che fare con Batman, Lanterna Verde e il resto della Justice League.

Questo volume raccoglie la serie completa pubblicata tra il 1996 e il 1997, una pietra miliare a lungo perduta della DC.

Scalped 7

Il Blues della Riserva

DC Black Label Hits

19,00 €

Contiene: Scalped (2007) #35/42

Ai margini della riserva di Prairie Rose, un uomo duro e orgoglioso vive con dignità la sua vecchiaia. Ma qualcosa sta per cambiare…

Nel casinò di capo Lincoln Red Crow viene inviato uno sgherro a compiere uno sporco lavoro, ma questo cane sciolto nasconde un segreto.

Seguite le storie di personaggi oscuri e tragici che si muovono sul limitare della trama principale.

Jason Aaron, R.M. Guéra, Davide Furnò e Danijel Zezelj arricchiscono l’affresco narrativo di un cult dei comics.