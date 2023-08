Titans: Beast World, il crossover toccherà varie città del DC Universe

Dopo l’annuncio nel corso della San Diego Comic-Con, la DC ha svelato a CBR i dettagli di Beast World, l’evento crossover che dalle pagine dei Titans coinvolgerà vari angoli del DC Universe.

Come noto, l’evento è orchestrato da Tom Taylor, scrittore della serie regolare Titans disegnata da Nicola Scott che scriverà anche la miniserie in sei numeri Titans: Beast World per i disegni di Ivan Reis.

Il crossover vedrà un prologo in Tales of Teen Titans #4 e coinvolgerà in maniera non ufficiale Titans #5, prima di iniziare ufficilamente a novembre con lo speciale Titans: Beast World – Evolution, che ristamperà alcune storie chiave del passato di Gar Logan, e il primo numero di Titans: Beast World.

The Earth is about to be overrun.#TITANSBEASTWORLD @CBR has the exclusive info. https://t.co/RKOdjbxaHt — Tom Taylor (@TomTaylorMade) August 12, 2023

Ma gli eventi di Beast World non coinvolgeranno solo i Titans: vedremo gli effetti del crossover anche in una serie di speciali Beast World Tour, ognuno dedicato ad una diversa città fittizia del DC Universe, che vedranno protagonisti vari eroi residenti in ogni località. Ecco quindi che a dicembre usciranno gli speciali Titans: Beast World Tour dedicati a Gotham, Metropolis e Central City, mentre a gennaio il crossover si allargherà ad Atlantide e Star City.

Ecco la presentazione ufficiale della DC di Titans: Beast World Tour – Metropolis, l’albo che coinvolgerà nel crossover la Superman Family con storie scritte da Nicole Maines (che riproporrà ancora una volta il personaggio di Dreamer, da lei interpretato nella serie TV Supergirl), Joshua Williamson, Zipporah Smith e Dan Jurgens per i disegni di Max Raynor, Anthony Marques e Edwin Galmon.

Mentre le conseguenze della battaglia dei Titans contro Starro si ripercuotono in tutto il mondo, Metropolis viene colpita da un’inaspettata ondata di elettricità proveniente da… è…? No. Non può essere. Livewire? Ma lei è A-A-okay, dovrete leggerlo per crederci. Nel frattempo, Supergirl e Dreamer affrontano il terrore di Flamebird, Power Girl non c’è più e, in mezzo al caos, una minaccia continua a crescere all’orizzonte. Tutti i segnali indicano un nuovo importante cambiamento nel mondo di Superman in Beast World Tour: Metropolis!

Ma oltre agli speciali dedicati alle varie città, un altro importante tassello del crossover sarà lo speciale Titans: Beast World – Waller Rising, di Chuck Brown e Keron Grant, dedicato ad una delle figure più minacciose di tutto il panorama di Dawn of DC.

Il Regno, un regno mistico e metafisico, si trova al centro dei Parlamenti. Un nuovo formidabile avversario, il Dottor Hate, emerge con l’intenzione di corrompere sia il Regno che il Parlamento del Rosso alla ricerca del caos. Batwing, Vixen, Val-Zod Superman e Black Manta si ritrovano insieme in una disperata lotta per la sopravvivenza. Devono imparare a cooperare per sventare i piani distruttivi del Dr. Hate prima che l’Entità Malvagia possa devastare questo piano unico, che rappresenta una coscienza collettiva. Questa coscienza unifica il Rosso, il Verde, il Marcio, il Chiaro, il Fuso, il Metallo e il Grigio in un regno armonioso di pace. Nella loro lotta contro il Dottor Hate, gli eroi e i cattivi devono risolvere anche il problema di come l’ascesa di Amanda Waller si sia intrecciata con la crisi in corso. La saga vede la partecipazione di Nubia, Dr. Mist, Red Tornado, Dead Eye e altri ancora!

Titans: Beast World – La checklist completa del crossover

OTTOBRE 2023

TALES OF THE TITANS #4

NOVEMBRE 2023

TITANS: BEAST WORLD: EVOLUTION

TITANS: BEAST WORLD #1

DECEMBRE 2023

TITANS: BEAST WORLD: WALLER RISING

TITANS: BEAST WORLD TOUR: METROPOLIS

TITANS: BEAST WORLD #2

TITANS: BEAST WORLD TOUR: GOTHAM

TITANS #6

TITANS: BEAST WORLD TOUR: CENTRAL CITY

TITANS: BEAST WORLD #3

GENNAIO 2024

TITANS: BEAST WORLD TOUR: ATLANTIS

TITANS: BEAST WORLD #4

TITANS #7

TITANS: BEAST WORLD #5

TITANS: BEAST WORLD TOUR: STAR CITY

TITANS: BEAST WORLD #6