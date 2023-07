Titans: l’evento Beast World chiude il primo anno di Dawn of DC

Da quanto il DC Universe è entrato nella fase Dawn of DC, i Titans sono diventati il supergruppo più prominente, e saranno proprio loro i protagonisti dell’evento Beast World, che chiuderà il primo anno di questa nuova fase.

Come annunciato dalla DC durante la San Diego Comic-Con, la storia dei Titans si sta dirigendo verso un interessante punto di snodo. Venerdì, durante il panel Jim Lee and Friends della convention, è stato annunciato che l’evento Titans: Beast World sarà pubblicato a partire dal prossimo autunno. L’evento, che si sviluppa a partire dagli eventi di Titans e Nightwing, oltre che dalla più ampia iniziativa Dawn of DC, ruoterà attorno ai superpoteri di un certo membro della squadra: Garfield Logan / Beast Boy. La pietra miliare dell’evento sarà Titans: Beast World, una miniserie di quattro numeri che inizierà a novembre, scritta da Tom Taylor e Ivan Reis.

LEGGI ANCHE:



Mark Waid sui Teen Titans con Emanuela Lupacchino e su Superman con Bryan Hitch

Just announced with @JimLee.

Coming this year to @DCOfficial.

BEAST WORLD.

To save the world, Garfield Logan will have to become a Starro (Garro), but in doing so, Beast Boy could become the greatest threat to the DC Universe!

Me, Ivan Reis, @DannyMiki_ @bdanderson13. pic.twitter.com/5tbXrbYtVq — Tom Taylor (@TomTaylorMade) July 22, 2023

Titans: Beast World inizierà con Tales of the Titans #4 di ottobre, una puntata che si concentrerà sulla crisi personale di Beast Boy. In questa storia, scritta da Andrew Constant e disegnato da Brandt & Stein, Beast Boy affronta le conseguenze degli eventi di Dark Crisis, a cui è sopravvissuto a stento subendo un attacco brutale da parte di Deathstroke e perdendo un occhio. Con la fiducia in sé stesso indebolita, non è stato in grado di mantenere le forme animali che lo definiscono come Supereroe. Ma quando uno scienziato che non ha nulla da perdere ha bisogno dei poteri di Beast Boy per scopi terrificanti, Gar dovrà affrontare ciò che lo rende veramente speciale… e salvare la propria vita nel frattempo!

“Sono entusiasta di dare vita a questo evento crossover della DC a partire da novembre con la nostra nuova serie Titans: Beast World, disegnata dall’impareggiabile Ivan Reis. ‘Beast World’ farà anche da filo conduttore tra le attuali serie che sto scrivendo sui Titani“, ha dichiarato lo scrittore Tom Taylor. “Gli amici cadranno. I supereroi risorgeranno. E niente sarà più come prima. La Terra sta per diventare… Beast World“.

Mentre i Titani si riuniscono nelle pagine di Titans: Beast World per prepararsi a combattere la bestia intergalattica, la Necrostar, Starfire scopre come è stata sconfitta per la prima volta dai Tamarani del passato: è stata battuta da Starro. Fortunatamente, i Titani hanno un guerriero che può assumere la forma e i poteri di un conquistatore di mondi come Starro-Beast Boy!

Così Starro Beast Boy (Garro?) diventa un conquistatore di mondi e i Titani della DC perdono il loro compagno di squadra mutaforma. Titans: Beast World racconterà la sua storia e la storia dei Titani che lottano per riportarlo indietro dall’abisso, a partire dal novembre 2023. E cosa c’entra tutto questo con Amanda Waller? La minaccia che Beast Boy rappresenta favorirà la crociata di Amanda Waller contro i metaumani e la sua alleanza anti-aliena… con ogni mezzo necessario. Mentre la Waller cerca un modo per sconfiggere Starro Beast Boy, stringerà una cauta intesa con nientemeno che Lex Luthor, esperto nell’affrontare le minacce aliene.