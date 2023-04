Mark Waid sui Teen Titans con Emanuela Lupacchino e su Superman con Bryan Hitch

World's Finest: Teen Titans e Superman: The Last Days of Lex Luthor sono in uscita a luglio negli USA

La DC ha annunciato un paio di nuovi titoli di Mark Waid, tra cui un sequel spirituale della sua storia Superman: Birthright e uno spin-off dedicato ai Teen Titans della sua attuale testata Batman/Superman: World’s Finest.

Per prima cosa, Waid e la disegnatrice Emanuela Lupacchino approfondiranno la storia dei Teen Titans originali in World’s Finest: Teen Titans, spin-off della testata World’s Finest di Waid e Dan Mora.

In World’s Finest: Teen Titans, ai cinque Titani originali – Robin, Wonder Girl, Speedy, Kid Flash e Aqualad – si aggiungono altri Titani classici della Silver e Bronze Age, tra cui Bumblebee e Mal Duncan, per una serie di storie che mostrano com’era la vita dei Titani originali prima che la squadra venisse rilanciata come New Teen Titans all’inizio degli anni Ottanta.

Here’s my and @_matlopes_ variant cover for the just announced

World’s Finest: TEEN TITANS!!

Coming this July from @MarkWaid & @manulupac

🐝 ⭐️🪺 🏹 ⚡️🐟 pic.twitter.com/pAo0N5CjiB — CHRIS SAMNEE (@ChrisSamnee) April 12, 2023

“È molto incentrato sull’interazione tra i personaggi”, dice Waid a Newsarama a proposito del tono di World’s Finest: Teen Titans. “Quello che ho scoperto, con mia grande sorpresa, da persona che pensa a questi personaggi fin da quando era bambino, è che quando ho iniziato a pianificare la serie e a fare un’immersione profonda nei personaggi e nelle loro relazioni, e a capire come si incastrano tra di loro, sono emersi tutti i tipi di intuizioni nuove di zecca su come funzionano questi personaggi, qual è il loro stato d’animo in questo momento della loro vita, come funziona la loro psiche, com’è essere loro”.

My variant cover for “WORLD’S FINEST: TEEN TITANS: #1” has been released! pic.twitter.com/cXhpfxU1AM — W. Scott Forbes (@ScottForbes) April 12, 2023

Poi c’è il secondo titolo, una serie limitata DC Black Label di tre numeri, Superman: The Last Days of Lex Luthor di Waid e dell’artista Bryan Hitch, in cui Superman si imbarca in una missione per salvare il suo arcinemico da una malattia terminale.

Announcing two new series from @MarkWaid! Lex is dying and Superman will do anything to save him in SUPERMAN: THE LAST DAYS OF LEX LUTHOR with @THEBRYANHITCH. Also announced — WORLD’S FINEST: TEEN TITANS, a modern retelling of the group’s origins with @manulupac. pic.twitter.com/nmLySFQrIP — Superman (@Superman) April 12, 2023

“Lex si è rivolto a Superman con un problema reale, Lex ha contratto una malattia mortale che nemmeno lui riesce a debellare, sta per morire”, dice Waid. “Chiede a Superman di aiutarlo a salvarlo. E lo fa sapendo benissimo che Superman odierà farlo e che lo torturerà”.

“Ma Superman non può dire di no, non può stare a guardare e lasciare che Luthor muoia”, continua. “Sfortunatamente per Superman, se si facesse un sondaggio sull’Universo DC, il 94% delle persone sul pianeta Terra direbbe semplicemente ‘Lasciatelo morire’. Quindi, per la prima volta, Superman lavora contro il volere del suo pianeta d’adozione e contro l’opinione pubblica per fare qualcosa che ritiene giusto”.

World’s Finest: Teen Titans #1 sarà in vendita dall’11 luglio, mentre Superman: The Last Days of Lex Luthor #1 dal 25 luglio.