Arrivederci Justice League, arrivano i Titans!

I Titans sono diventati la squadra di supereroi più importante della DC, sostituendo la Justice League, e questo comporta anche una nuova serie regolare in arrivo.

Lo scrittore di Nightwing Tom Taylor e l’artista Nicola Scott sono gli autori di alto profilo che porteranno i Titans alla ribalta dell’Universo DC a partire da maggio.

Attenzione: spoiler sugli eventi di Crisi Oscura sulle Terre Infinite

Dopo gli eventi narrati nelle pagine di Nightwing #100 di Taylor e di Dark Crisis on Infinite Earths, Batman, Wonder Woman e Superman decidono che Dick Grayson è il supereroe che maggiormente indicatoto per guidare gli eroi a protezione della Terra mentre “ripensano” la Justice League. Piuttosto che guidare una nuova formazione della Justice League per riempire il vuoto di potere, Dick decide di riunire i suoi amici fraterni dei Titans e di trasferire la squadra nella sua città natale, Blüdhaven, con una nuova Titans Tower ricostruita dalla struttura dell’ex prigione privata che sorgeva in città.

Secondo l’immagine di copertina di Titans #1, la formazione iniziale dei Titani partirà almeno dalla squadra vista in Nightwing #1 e riflette la classica formazione dei New Teen Titans: Nightwing, Donna Troy, Flash (Wally West), Starfire, Cyborg (a sua volta protagonista di una sua nuova serie regolare), Raven e Beast Boy.

Sarebbe lecito aspettarsi anche la presenza di Garth/Tempest o Roy Harper/Arsenal, ma al momento questi altri due membri classici dei Giovani Titani non sembrano fare parte del cast.

I Titans debutteranno il 16 maggio, e saranno il lancio di maggio più importante nell’ambito di Dawn of DC, che vede anche l vare della serie Cyborg di Morgan Hampton e Tom Raney, della rinnovata Green Lantern di Jeremy Adams e Xermánico, di Batman: The Brave and the Bold di vari team creativi e di Shazam di Mark Waid e Dan Mora.